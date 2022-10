Saturne : une image détaillée peut aider à découvrir l’origine des anneaux

Elle a plongé jusqu’à la mort dans l’atmosphère de Saturne en 2017 après avoir travaillé pendant 13 ans à enquêter sur la géante gazeuse. Mais avant cela, le vaisseau spatial Cassini de la NASA a obtenu une grande variété de données sur la planète, qui peuvent fournir des réponses sur l’origine de sa caractéristique la plus frappante : les fameux anneaux.

Ci-dessus, le vaisseau spatial Cassini, qui a été lancé en 1997 et est arrivé sur l’orbite de Saturne en 2004, plongeant à mort dans l’atmosphère de la géante gazeuse en 2017. Image : NASA

Des scientifiques du Southwest Research Institute (SwRI) aux États-Unis ont créé une nouvelle image composite de la deuxième plus grande planète du système solaire, comprenant 41 observations de la mission aujourd’hui disparue. Le résultat a été publié cette semaine dans un article de la revue icarequi décrit l’étude.

D’après le site espace.com, l’équipe prévoit d’utiliser cette image pour approfondir les anneaux de Saturne, dont les origines restent un mystère. Même avec les observations détaillées de la planète par le vaisseau spatial Cassini, les astronomes savent encore très peu de choses sur la façon dont sa marque a pris forme.

41 observations du vaisseau spatial Cassini ont été combinées pour créer cette image des anneaux de Saturne. Crédits : NASA/JPL-Caltech/SSI/Cornell

« Les preuves indiquent que les anneaux sont relativement jeunes et pourraient s’être formés à la suite de la destruction d’un satellite ou d’une comète de glace », a déclaré Stephanie Jarmak, chercheuse au SwRI, dans un communiqué. « Cependant, pour étayer toute théorie de l’origine, nous devons avoir une bonne idée de la taille des particules qui composent les anneaux. »

Selon elle, les 41 captures ont été prises lors d’occultations solaires, qui se produisent lorsqu’une planète passe entre un observateur – le vaisseau spatial Cassini, dans ce cas – et le Soleil.

À l’aide de son spectrographe d’imagerie ultraviolette (UVIS), l’équipement a pris de nombreuses images rétro-éclairées très détaillées des anneaux. Parce que les minuscules particules qui composent ces structures bloquent la lumière du soleil, les scientifiques peuvent mesurer leur profondeur optique (un indicateur de la façon dont un matériau particulier absorbe la lumière) et l’utiliser pour déterminer la taille et la composition de ces particules.

« Compte tenu de la longueur d’onde de la lumière provenant du Soleil, ces observations nous ont donné une vue de la plus petite taille de particule des anneaux de Saturne », a déclaré Stéphanie. « UVIS peut détecter les particules de poussière au niveau du micron, nous aidant à comprendre l’origine, l’activité de collision et la destruction des particules annulaires dans le système. »

Toute information tirée de cette nouvelle image composite de Saturne pourrait non seulement aider à découvrir les origines de ses anneaux, mais aussi en apprendre davantage aux chercheurs sur les propriétés physiques de notre système solaire.

« On pense que ces particules résultent d’objets entrant en collision et formant un disque et formant des particules plus grosses », a déclaré le responsable de l’étude. « Comprendre comment ils se forment, ces systèmes d’anneaux peuvent également nous aider à comprendre comment les planètes ont été construites. »

