« L’apocalypse des insectes » pourrait se produire si le changement climatique n’est pas contrôlé

Une étude a souligné que le changement climatique affectera directement la population d’insectes de la planète, une situation qui aura des effets radicaux sur l’environnement et l’humanité. La perte d’insectes réduira considérablement notre capacité à construire un avenir durable.

Selon le co-auteur de la recherche William Laurance, de l’Université James Cook en Australie, la biosphère terrestre a vu sa température augmenter de 1,1 ºC depuis l’industrialisation. De nouvelles estimations indiquent que, si rien n’est fait, la température augmentera encore pour atteindre 2 à 5 °C d’ici 2100.

Selon une déclaration publiée mardi (25) par le chercheur, les insectes ont une faible capacité à réguler leur propre température corporelle, car ils sont ectothermes, ce qui les rend particulièrement sensibles à tout changement climatique, tant en termes de température que d’humidité. .

Cette situation pourrait conduire à une « apocalypse » chez les insectes. « Un nombre croissant de preuves montre que de nombreuses populations d’insectes déclinent rapidement dans de nombreux endroits. Ces déclins sont très préoccupants, des termes tels qu’une « apocalypse d’insectes » émergente étant de plus en plus utilisés par les médias et même certains scientifiques pour décrire ce phénomène », a déclaré Laurance.

Mettre l’accent sur la restauration de l’habitat des insectes

À mesure que la perte d’insectes augmentera, il y aura un grave déséquilibre dans la chaîne alimentaire. Ils constituent une partie importante de la biodiversité et fournissent des services essentiels pour l’environnement, tels que la pollinisation, la lutte antiparasitaire et le recyclage des nutriments. Toutes ces actions sont bénéfiques pour les autres créatures, y compris les humains. Par ailleurs, l’étude a révélé que le changement climatique a amplifié les effets d’autres facteurs qui menacent les populations d’insectes, tels que la pollution, la perte d’habitat et la prédation.

Désormais, pour Laurance, l’accent doit être mis sur la récupération, la gestion et la préservation de ces zones les plus touchées. « Les preuves sont claires et impressionnantes. Nous devons agir maintenant pour minimiser les impacts sur les populations d’insectes – nous savons comment le faire, mais la prise de décision et le financement nécessaire continuent d’être poussés en cours de route.

