Un enfant momifié du XVIe siècle est peut-être mort d’un manque de vitamine D

Une nouvelle enquête sur un enfant mâle momifié dans la crypte de l’une des plus anciennes familles aristocratiques d’Autriche a révélé que la cause du décès du garçon, qui a péri entre le XVIe et le XVIIe siècle, n’était pas la famine ou une blessure, et oui par un faible taux de vitamine D , provenant du manque de soleil.

Malgré une vie privilégiée, appartenant à une classe sociale aisée, la courte existence de cet enfant n’était clairement pas en bonne santé selon l’autopsie virtuelle réalisée par tomodensitométrie.

L’examen a révélé des malformations dans les côtes qui représentent des signes classiques de rachitisme, causés par une carence en vitamine D. Un autre point soulevé était les faibles quantités de vitamine C, qui indiquent la présence possible du scorbut.

Image : La momie de l’enfant, recouverte d’un manteau de soie. Crédits : Nerlich et al., Frontières, 2022

Une analyse du tissu adipeux, comparée à d’autres enfants de l’époque, a révélé que le garçon âgé de 10 à 18 mois était en surpoids pour son âge. Cela indique que l’enfant était bien nourri, ce qui rend la carence en vitamine C moins probable.

En revanche, la vitamine D, même si une partie est absorbée par les aliments, est en grande partie produite par des réactions chimiques dans le corps lui-même. Cependant, ces réactions dépendent de la lumière du soleil, ce qui indique que la cause du rachitisme a été causée, non par le manque de nourriture, mais par l’absence de lumière solaire. Cette situation où le corps est apparemment en bonne santé mais souffre d’une carence en vitamines et/ou minéraux est connue sous le nom de faim cachée.

Image : Main de la momie infantile. Crédits : Nerlich et al., Borders, 2022

Il convient de noter le rôle essentiel de la vitamine D dans la formation des os, en particulier pendant l’enfance, car elle est chargée de faciliter l’absorption du calcium et du phosphore tout au long de la vie. Bien que le rachitisme ne soit pas nécessairement une condamnation à mort, d’autres facteurs peuvent en avoir été la cause principale. L’examen des poumons de l’enfant a révélé des signes de pneumonie mortelle, une infection courante chez les bébés présentant des carences en vitamine D.

Le XIXe siècle et la vitamine D

Ce n’est qu’au XIXe siècle et lors d’une pandémie de rachitisme que les scientifiques ont pu associer l’exposition au soleil à la formation osseuse. Il était courant pour les aristocrates d’éviter le soleil pour garder leur peau blanche, car ce trait était un signe de différenciation sociale au sein de la société européenne. Dans ce contexte, seuls les ouvriers et les paysans étaient tannés.

En Italie, de nombreux squelettes d’enfants nobles des XVIe et XVIIe siècles présentaient également des signes de rachitisme, notamment des membres tombants. Une étude de 2013 a révélé qu’un retard prolongé dans la fourniture de quantités adéquates d’aliments solides, qui fourniraient de petites quantités de vitamine D, pourrait augmenter les risques de rachitisme.

On ne sait encore rien du sevrage de l’enfant dans la crypte autrichienne ni d’autres détails de son alimentation. Ce que l’on sait, c’est qu’il était « bien nourri » et soigné. On pense même que c’est son taux élevé de graisse corporelle qui a maintenu son corps si bien préservé. Certaines preuves récentes établissent un lien entre la carence en vitamine D et l’obésité infantile.

