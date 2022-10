Les vomissements de la toxine pourraient résoudre le mystère de la météorite de Mars

Les scientifiques ont analysé une météorite de Mars, qui est en possession de l’Université Purdue dans l’État américain de l’Indiana depuis plus de 90 ans, et y ont trouvé un étrange composé chimique qui pourrait aider à démêler son histoire.

Selon une étude publiée ce mois-ci dans la revue astrobiologiec’est une toxine capable de provoquer des vomissements chez les porcs et les êtres humains, et qui peut élucider les circonstances dans lesquelles la roche s’est retrouvée sur Terre.

Dessus et dessous de la météorite Lafayette, venue de Mars. Crédits : Chicago Field Museum of Natural History – Domaine public

Nommée Lafayette, en référence à la région où elle aurait été trouvée, la météorite a été expulsée de la surface martienne il y a des millions d’années et, en 1931, est arrivée à l’institution – mais qui l’a délivrée reste un mystère.

Une théorie rapportée par le collectionneur de météorites Harvey Ninninger en 1935 dit qu’un étudiant noir de Purdue a vu la météorite tomber dans un lac alors qu’il pêchait, a récupéré la roche et l’a donnée à l’université.

Cependant, peu de preuves ont soutenu cette version. Ainsi, en 2019, une équipe de chercheurs dirigée par Áine O’Brien, planétologue à l’Université de Glasgow en Écosse, a entrepris d’enquêter sur ce mystère.

De Mars à la culture céréalière dans la campagne américaine

« Lafayette est un très bel échantillon de météorite qui nous a beaucoup appris sur Mars grâce à des recherches antérieures », a déclaré O’Brien dans un communiqué. « Une partie de ce qui l’a rendu si précieux est qu’il est remarquablement bien conservé, ce qui indique qu’il a dû être récupéré rapidement après son atterrissage. »

Elle a souligné que lorsque les météorites se brisent pendant des périodes de temps importantes, leurs couches externes se détachent et collectent des contaminants terrestres, ce qui réduit leur valeur de recherche.

« La combinaison inhabituelle de la protection rapide de Lafayette contre les éléments et la petite trace de contamination qu’il a ramassée pendant son bref passage dans la boue est ce qui a rendu ce travail possible », a déclaré le chercheur.

L’équipe a commencé ses investigations en pulvérisant un petit échantillon de la météorite et en l’examinant avec un spectromètre pour rechercher des « empreintes digitales » de sa composition chimique.

Parmi des milliers de composés, ils ont trouvé du déoxynivalénol (DON), une toxine présente dans un champignon qui pousse sur des cultures telles que le maïs, le blé et l’avoine. Lorsqu’il est ingéré, il provoque des vomissements chez l’homme et les animaux, en particulier les porcs.

O’Brien a mentionné la détection de DON à un collègue familier avec l’histoire de la découverte de Lafayette, qui a noté que la toxine aurait pu atteindre la météorite à travers la poussière des cultures qui se sont retrouvées dans les cours d’eau autour de l’endroit où la roche est tombée.

Ils ont donc contacté des chercheurs des départements d’agronomie et de botanique de Purdue, qui ont commencé à enquêter sur la prévalence du champignon armé de DON dans la région avant 1931, lorsque les origines de la météorite ont été déterminées.

L’enquête a révélé que le champignon était plus répandu en 1919, lorsqu’il a causé une baisse de 10 à 15 % de la production agricole, avec un taux plus faible en 1929. Bien que le champignon soit plus répandu, il y avait une plus grande probabilité qu’il soit transporté au-delà des terres agricoles, emportant la toxine avec eux.

D’après le site espace.comles chercheurs ont également consulté des rapports de météores dans la région – les traînées de lumière causées lorsque les météorites s’incinèrent lorsqu’elles traversent l’atmosphère terrestre.

Deux observations particulières de météores se sont démarquées, ayant traversé à la fois le sud du Michigan et le nord de l’Indiana : une le 26 novembre 1919 et une autre en 1927.

L’un de ces quatre étudiants noirs de Purdue a peut-être récupéré la météorite Lafayette. Ci-dessus : Hermanze Edwin Fauntleroy et Clinton Edward Shaw. Ci-dessous : Clyde Silance et Julius Lee. Crédits : Université Purdue

Avec ces dates en main, les archivistes de Purdue ont commencé à rechercher les dossiers des étudiants noirs présents à l’université à cette époque. Ont été identifiés : Julius Lee Morgan et Clinton Edward Shaw, de la promotion de 1921, Hermanze Edwin Fauntleroy, de 1922, et Clyde Silance, de 1927.

L’équipe a conclu que, sur la base du récit de Ninninger sur l’arrivée de la météorite Lafayette à l’université, l’un de ces quatre étudiants a probablement fait don de la roche martienne à l’université.

Lire la suite:

Maintenant, les scientifiques espèrent que d’autres recherches pourront identifier lequel des quatre a trouvé la météorite, afin qu’elle puisse enfin obtenir le crédit qu’elle mérite.

« Je suis fier que, près d’un siècle plus tard, nous puissions enfin reconstituer les circonstances du débarquement de Lafayette et nous rapprocher plus que jamais de rendre hommage à l’étudiante noire qui l’a trouvée », a déclaré O’Brien.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !