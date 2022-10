Essai nucléaire : les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon menacent la Corée du Nord

Ce mercredi (26), un avertissement a été émis par les États-Unis, le Japon et la Corée du Sud concernant un éventuel septième essai de bombe nucléaire à effectuer par la Corée du Nord. Les pays ont déclaré que, si le test avait lieu, la réponse serait « sans précédent ».

Lors d’une conférence de presse à Tokyo, le premier vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun-dong, a déclaré que tous les alliés de Washington s’étaient mis d’accord sur une « échelle de réponse sans précédent » pour stopper les intentions du pays dirigé par Kim Jong-Un.

Cependant, peu de détails ont été présentés sur les mesures qui seraient adoptées. La sous-secrétaire d’État américaine Wendy Sherman a exhorté la Corée du Nord à « s’abstenir de nouvelles provocations » car elles sont « imprudentes et profondément déstabilisatrices pour la région ».

Par ailleurs, le secrétaire affirme que « tout ce qui se passe ici, comme un essai nucléaire nord-coréen, a des implications sur la sécurité du monde entier ». Elle attire également l’attention du Conseil de sécurité des Nations unies (ONU), afin que l’entité comprenne que « toute utilisation d’une arme nucléaire changera le monde de manière incroyable ».

Représentation 3D d’un missile. Crédits : Alexander Yartsev/

Interrogé sur les commentaires, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères Wang Wenbin a exhorté tous les pays à reconnaître « les causes profondes de l’impasse de longue date » et à prendre des mesures pour instaurer la confiance mutuelle et résoudre les différends de toutes les parties de manière équilibrée.

Collaboration entre les États-Unis, la Corée du Sud et le Japon

Le vice-ministre des Affaires étrangères Takeo Mori a déclaré que les trois pays (États-Unis, Corée du Sud et Japon) collaboreront entre eux pour « renforcer davantage la capacité de dissuasion et de réponse nippo-américaine ». La Corée du Nord a mené des tests d’armes à un rythme sans précédent en 2022. Plus de 24 missiles balistiques ont déjà été tirés, dont un qui a survolé le Japon.

Kim Jong-Un a été irrité par les activités militaires de la Corée du Sud et a donc tiré la semaine dernière des centaines d’obus d’artillerie dans ce qu’il a appelé un « avertissement sérieux à son voisin du sud ».

Les tensions entre les pays sont vives. En septembre, des navires américains ont mené des exercices militaires conjoints avec les forces sud-coréennes en réponse à un test de missile balistique nord-coréen. Il s’agissait du premier entraînement militaire conjoint impliquant un porte-avions américain depuis 2017.

Conflit entre la Chine et Taïwan

Sherman a réitéré la position américaine selon laquelle ils ne soutiennent pas l’indépendance de Taiwan, mais cela n’empêche pas le pays de coopérer avec le Japon et la Corée du Sud pour protéger l’île. « Les États-Unis ont publiquement répété que nous ne soutenions pas l’indépendance de Taïwan, mais nous voulons garantir la paix, nous ferons donc ce que nous pouvons pour soutenir Taïwan et travailler avec le Japon et la République de Corée pour garantir que Taïwan puisse se défendre. » .” , a déclaré le secrétaire américain.

Lors d’une réunion du Parti communiste chinois, le président chinois Xi Jinping a appelé à une accélération des plans de la Chine pour construire une armée de classe mondiale. Par ailleurs, le dirigeant a affirmé que son pays ne renoncerait jamais au droit d’utiliser la force pour résoudre le problème de Taiwan.

La Chine revendique démocratiquement Taïwan comme son propre territoire, tandis que le gouvernement taïwanais s’oppose fermement aux revendications de souveraineté de la Chine et affirme que seuls les 23 millions d’habitants de l’île peuvent décider de son avenir.

