« Eye » de la NASA dans l’espace identifie les principaux émetteurs de méthane sur Terre

Un « œil » puissant dans le ciel aide les scientifiques à surveiller la Terre pour les principaux émetteurs de méthane, un gaz à effet de serre environ 80 fois plus puissant que le dioxyde de carbone.

Ce super-observateur est l’EMIT (Earth Surface Mineral Origins Investigation Instrument), installé par la NASA sur la Station Spatiale Internationale (ISS).

Image : NASA

Depuis juillet, lorsqu’il était installé à l’extérieur du laboratoire orbital, l’instrument cartographie la composition chimique de la poussière dans toutes les régions désertiques de la planète, aidant les chercheurs à comprendre comment les composés chimiques libérés dans l’air affectent le climat.

Selon un communiqué de la NASA, EMIT a trouvé d’énormes panaches de gaz méthane piégeant la chaleur dans le monde entier – et les détections dépassent maintenant 50.

« Le contrôle des émissions de méthane est essentiel pour limiter le réchauffement climatique », a déclaré l’administrateur de l’agence, Bill Nelson. « Ce nouveau développement aidera non seulement les chercheurs à mieux identifier d’où proviennent les fuites de méthane, mais il donnera également un aperçu de la manière dont elles peuvent être traitées rapidement. »

En plus de cet observateur installé sur l’ISS, près de 30 satellites et autres équipements de la NASA dans l’espace effectuent la tâche de suivre les gaz nocifs afin d’atténuer les effets du changement climatique, selon Nelson. « EMIT s’avère être un élément essentiel de notre boîte à outils pour mesurer les gaz à effet de serre et les arrêter à la source. »

Un panache de méthane de 4,8 km de long pénètre dans l’atmosphère au sud de Téhéran, capitale de l’Iran, détecté par l’EMIT de la NASA. Image : NASA/JPL-Caltech

Selon l’agence, la capacité de suivre le méthane était en quelque sorte un « heureux accident » pour le spectromètre imageur. « Il s’avère que le méthane a une signature spectrale dans la même gamme de longueurs d’onde, et c’est ce qui a permis à l’instrument d’être sensible à ce gaz », a déclaré le chercheur principal du projet, Robert Green, du Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA, dans un communiqué. conférence tenue le mardi après-midi (25).

Lors de la conférence de presse, Green et d’autres membres de l’équipe ont donné quelques exemples de la sensibilité d’EMIT. L’instrument, par exemple, a détecté un panache de méthane – également connu sous le nom de gaz naturel – d’au moins 3 miles de long dans le ciel au-dessus d’une décharge en Iran, qui pompe environ 8,5 tonnes de méthane dans l’air à chaque heure, selon le des chercheurs.

Douze panaches de méthane relâchés au Turkménistan au large de la mer Caspienne détectés par EMIT, dont certains s’étendent sur 32 km. Image : NASA/JPL-Caltech

C’est beaucoup, mais presque rien comparé à un groupe de 12 super-émetteurs observés au Turkménistan voisin, tous associés à des infrastructures pétrolières et gazières. Certains de ces panaches mesurent jusqu’à 32 km de long et, ensemble, ils ajoutent environ 50 tonnes de méthane à l’atmosphère terrestre par heure.

Ce taux est comparable aux taux de pointe du déversement d’Aliso Canyon, l’un des plus grands émetteurs de méthane de l’histoire des États-Unis. L’événement a eu lieu dans une installation de stockage de gaz dans le sud de la Californie, qui a été remarquée pour la première fois en octobre 2015 et est restée active jusqu’en février 2016.

Selon la NASA, EMIT a effectué toutes ces détections lors de la phase d’étalonnage et de conditionnement de l’instrument. Cela indique qu’il doit apporter des contributions encore plus importantes à mesure qu’il devient pleinement opérationnel et que les scientifiques se familiarisent avec ses capacités.

« Nous ne faisons qu’effleurer la surface du potentiel d’EMIT pour cartographier les gaz à effet de serre », a déclaré Andrew Thorpe, chercheur au JPL, lors de la conférence de presse. « Nous sommes vraiment enthousiasmés par le potentiel de l’instrument à réduire les émissions de l’activité humaine en identifiant ces sources. »

