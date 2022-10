Envie de voyager dans l’espace ? Savoir combien ça coûte

Il y a deux semaines, SpaceX a annoncé que le premier touriste spatial de l’histoire, Dennis Anthony Tito, reviendrait dans l’espace avec le Starship, lors d’un voyage aux abords de la Lune.

Dennis Tito sur la Station spatiale internationale (ISS), aux côtés du cosmonaute russe Yuri Baturin et de l’astronaute canadien Chris Hadfield, ses compagnons de la mission qui a fait de lui le premier touriste spatial au monde en 2001. Image : NASA

Il est entré dans l’histoire comme la première personne à payer pour le privilège de voler au-delà de la Terre, lorsqu’il a payé pas moins de 20 millions de dollars américains (l’équivalent d’environ 106 millions de reais au prix actuel) pour monter à bord du vaisseau spatial russe Soyouz TM. – 32 en direction de la Station spatiale internationale (ISS) le 28 avril 2001.

Après cela, d’autres touristes de l’espace ont déjà eu la chance d’observer notre planète de loin, de flotter en microgravité et de se sentir presque comme un véritable astronaute.

Les premiers avaient besoin de « faire du stop » pour des missions scientifiques, notamment à bord des fusées russes Soyouz, comme ce fut le cas avec Tito. Cependant, l’intérêt pour le sport étant de plus en plus grand, certaines entreprises se sont spécialisées dans ce type de circuit « astronomique ».

C’est le cas de Blue Origin, fondé par le milliardaire américain Jeff Bezos, et de Virgin Galactic, par le britannique Richard Branson. Tous deux ont même eu le plaisir de vivre cette expérience – avec des clients payants (presque tous des milliardaires).

Ce « presque » est dû au fait que certains se sont fait sponsoriser leurs accents, ont été invités ou, tout simplement, récompensés par tirage au sort – comme cela s’est produit avec le seul représentant du Brésil dans le salle des touristes de l’espace, Victor Corrêa Hespanha, qui a volé avec Blue Origin en juin de cette année après avoir reçu une promotion d’une agence internationale de crypto-actifs.

Victor Hespanha est le deuxième Brésilien à aller dans l’espace, après l’ancien astronaute Marcos Pontes, et le premier touriste spatial du pays. Reproduction/Twitter/Agence Crypto-Espace

Aller dans l’espace nécessite un investissement important

Au mépris des « privilégiés des privilégiés », la plupart doivent vraiment mettre la main à la poche s’ils veulent profiter de cette sensation unique. Alors, combien cela coûte-t-il d’aller dans l’espace ?

Parmi les entreprises privées qui proposent le service de tourisme spatial, les trois citées ci-dessus méritent d’être citées : Virgin Galactic, Blue Origin et SpaceX (bien que les deux dernières ne soient pas exclusivement dédiées aux voyages de loisirs).

La capsule Neptune de Space Perspective, qui emmènera les touristes aux « bords de l’espace » soutenus par un ballon. Image : Divulgation – Perspective spatiale

Il y en a aussi qui proposent des excursions en montgolfière vers la stratosphère – loin des 100 km qui délimitent la frontière entre la Terre et l’espace, la ligne dite de Kármán (qui représente, en fait, la « dernière frontière »).

Mais, bien sûr, c’est toujours une visite passionnante, qui offre des vues incroyables et promet d’être un voyage inoubliable. Dans cette branche, nous avons Space Perspective et World View Enterprises comme options.

Pour ceux qui peuvent investir 50 000 USD (environ 266 000 R$), ce seraient les meilleures options – qui ne sont pas encore disponibles, mais acceptent déjà les réservations.

Si cela ne vous dérange pas de ne pas atteindre l’espace lui-même ou de flotter en microgravité, en vous contentant de contempler la courbure de la Terre, cette modalité est nettement plus abordable que les vols proposés par toute autre grande entreprise de tourisme spatial.

Quiconque veut voler plus loin et décide de le faire pour Virgin Galactic, le minimum à payer est de 250 000 USD, soit l’équivalent d’environ 1,3 million de R$ au prix actuel. Et pour cela, il vous faudra encore débourser 1 000 US$ (5 330 R$) pour entrer dans la file d’attente, qui compte déjà de grands noms, comme Lady Gaga, Justin Bieber ou encore Elon Musk, propriétaire du concurrent SpaceX.

Blue Origin n’a pas encore dévoilé le prix d’une place à New Shepard. Nous savons seulement que la première place de la mission NS-16 – celle qui a emmené Bezos et son frère Mark – a été vendue aux enchères et achetée par un acheteur non identifié pour 28 millions de dollars américains (un peu plus de 149 millions de reais), et qu’il n’a finalement pas même embarquement dû à des conflits d’agenda. Rappelons que les voyages proposés par Virgin Galactic et Blue Origin sont du type « aller-retour », c’est-à-dire qu’il s’agit de vols suborbitaux, qui ne font pas le tour de la Terre ni ne s’étendent dans l’espace.

La fusée New Shepard est le véhicule utilisé par Blue Origin pour les voyages spatiaux suborbitaux. Image : Origine bleue

Le premier voyage commercial entièrement privé de SpaceX vers l’ISS a été lancé en avril de cette année, en partenariat avec la startup texane Axiom Space. Les quatre membres d’équipage ont voyagé à bord d’une capsule Crew Dragon, propulsée par une fusée Falcon 9.

À l’exception de Michael López-Alegría, un employé d’Axiom et ancien astronaute de la NASA, les trois autres ont payé pour participer au vol, déboursant 55 millions de dollars chacun (environ 293 millions de reais), ce qui comprenait la formation, le lancement et les frais quotidiens de survie. sur l’ISS pendant 14 jours. Bien qu’il ait divulgué la valeur de ce vol inaugural, SpaceX n’a ​​pas encore fixé le prix des billets pour les vols futurs.

Lire la suite:

De toute évidence, il ne suffit pas d’avoir de l’argent pour le faire. Il y a certaines exigences pour qu’une personne puisse voyager dans l’espace, même pour des missions purement touristiques. Pour connaître ces critères et bien plus sur le sujet, accédez au guide du tourisme spatial sur Regard numérique.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !