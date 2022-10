Des lentilles de contact futuristes sur les astronautes de SpaceX

Les yeux « étranges » des astronautes de la mission privée Polaris Dawn de SpaceX ont attiré l’attention sur les réseaux sociaux ces derniers jours. Cependant, le look n’est pas une erreur de photoshop des photos ou quelque chose comme ça. En fait, c’est le résultat d’une lentille de contact technologique, qui semble sortir d’un film de science-fiction.

L’une des astronautes de la mission, Anna Menon, a publié une vidéo sur Twitter montrant plus de détails sur la lentille de contact. Il est possible de voir un petit cercle de lumière à l’intérieur de l’œil et même un petit carré à l’intérieur.

lentilles de contact futuristes

Mais qu’ont ces lentilles de contact en plus du look cyberpunk ? La mission Polaris Down appliquera 38 expériences dans l’espace et l’objectif fait partie de l’une d’entre elles. L’appareil est un projet de l’Université du Colorado à Boulder pour mesurer la pression intraoculaire.

L’inquiétude a commencé en juin de l’année dernière, lorsque la NASA a découvert le syndrome neuro-oculaire associé aux vols spatiaux. La condition provoque un gonflement de la structure et peut affecter la vision des astronautes. Les conséquences à long terme ne sont pas encore pleinement comprises.

La dernière théorie est que la condition est causée par des changements de fluides dans les yeux et le cerveau. La lentille de contact futuriste vise justement à prendre des mesures pour le confirmer.

Programme spatial Polaris

Composé de trois missions, le programme Polaris vise à « faire progresser rapidement les capacités de vol spatial de l’humanité, et continuer à collecter des fonds et à donner de la visibilité à des causes importantes sur Terre ». « Dawn » a été la première (et jusqu’à présent la seule) mission lancée à partir du projet.

Les autres missions du programme Polaris n’ont pas encore de noms ni de dates annoncées. « Mission II » se fera également sur un Crew Dragon et « continuera de repousser les limites des futures missions spatiales habitées, de la communication spatiale et de la recherche scientifique ».

« Mission III » est beaucoup plus ambitieuse : ce ne sera rien de moins que la première mission habitée à bord d’un Starship, un vaisseau spatial construit par SpaceX pour emmener l’équipage sur la Lune et, éventuellement, sur Mars. L’objectif n’a pas été annoncé.

