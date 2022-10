Le dernier module de la station spatiale chinoise est sur le point d’être lancé

Tout indique que les plans de la Chine visant à achever la construction de sa station spatiale d’ici la fin de cette année se concrétiseront. Il ne manque plus qu’un module de recherche pour que le laboratoire orbital de Tiangong soit complet.

Ce module sera propulsé par une fusée Longue Marche 5B qui a été correctement positionnée sur la rampe de lancement du port spatial de Wenchang mardi (25), suscitant des attentes pour que le décollage ait lieu plus tard ce mois-ci.

La fusée Longue Marche 5B, avec le module Mengtian encapsulé sur le dessus, est positionnée sur la rampe de lancement. Image : Tu Haichao/Xinhua

Le module Mengtian (chinois pour « Dreaming of the Heavens ») est enfermé dans un carénage de charge utile de 20,5 mètres de long au-dessus de la fusée, qui pèse environ 850 kg. Tous deux ont été transportés sur la plate-forme en position verticale, au cours d’une opération qui a duré près de trois heures.

Bien que la China Manned Space Agency (CMSA) n’ait pas révélé la date de lancement, les rumeurs pointent vers lundi prochain (31). Avant cela, cependant, des contrôles de fonctionnement et des tests conjoints doivent encore être effectués.

La Chine a lancé le module principal de la station, appelé Tianhe, en avril 2021. Elle a ensuite envoyé le module d’expérimentation Wentian (« Search for the Skies ») en orbite en juillet de cette année.

Mengtian est une structure mesurant 17,9 m de long et pesant environ 22 tonnes, principalement conçue pour accueillir une série de racks et d’expériences scientifiques. Le module transporte également deux panneaux solaires qui, ensemble, ont une portée totale de plus de 55 mètres et aident à fournir de l’électricité à Tiangong.

Après l’amarrage, le nouveau module sera transpositionné du port d’amarrage à un port latéral à l’aide d’un dispositif mécanique dans une manœuvre similaire à celle effectuée avec le module Wentian, qui achèvera la construction du poste orbital de Tiangong, laissant la station dans l’état conçu forme de t.

Tiangong aura 20% de la masse totale de la Station spatiale internationale (ISS), avec une durée de vie estimée à 10 ans, qui pourrait être prolongée de cinq ans supplémentaires avec de futures mises à niveau.

Selon l’agence de presse officielle Xinhua, la Chine prévoit de garder son laboratoire orbital constamment occupé pendant au moins une décennie et a l’intention d’ouvrir l’installation pour les missions commerciales et les visites touristiques.

Actuellement, trois astronautes sont à bord de Tiangong en attendant l’arrivée du nouveau module. Ils font partie de la mission Shenzhou-14, lancée il y a près de cinq mois. Chen Dong, Liu Yang et Cai Xuzhe mènent une grande variété d’expériences scientifiques, en plus d’activités éducatives périodiques de sensibilisation et de diverses sorties dans l’espace.

Aussi connus sous le nom de taikonautes (une désignation nationale), ils étaient chargés de préparer la station pour l’arrivée des deux modules de recherche.

Vers la fin de la mission de l’équipage Shenzhou-14, trois autres taïkonautes seront lancés à bord de la mission Shenzhou-15 pour un autre séjour d’environ six mois. Les deux équipes se chevaucheront pendant trois à cinq jours, marquant la première fois que la station sera entièrement réservée, avec six personnes à bord.

