Le mystérieux astéroïde Ryugu pourrait avoir vu son origine révélée

De nouvelles analyses de la mission japonaise Hayabusa2 indiquent que l’astéroïde proche de la Terre Ryugu s’est formé loin du Soleil, dans le système solaire externe. Les chercheurs sont arrivés à cette conclusion après avoir analysé deux échantillons prélevés à la surface de Ryugu.

L’analyse initiale a souligné que les échantillons contenaient de la poussière plus ancienne que le Soleil formée au cours des 4 ou 5 premiers millions d’années de l’histoire du système solaire. Les dernières recherches sur les échantillons montrent que Ryugu est venu de près de l’orbite de Neptune et en a été expulsé par les planètes géantes.

L’équipe dirigée par Timo Hopp, planétologue à l’Institut Max Planck de recherche sur le système solaire en Allemagne, a détecté de grandes quantités d’isotopes particuliers, qui sont des atomes d’un élément avec un nombre différent de neutrons.

Ryugu est un corps céleste riche en carbone, il est donc considéré comme un astéroïde carboné. C’est le type d’astéroïde le plus courant. Cependant, ce qui distingue Ryugu, c’est sa composition. Parmi les éléments qui marquent cette différence figure l’isotope du fer-54. Il est plus petit que la plupart des autres types, à l’exception d’un type connu sous le nom de conndrites ci.

Les scientifiques pensent que les corps célestes provenant des bords du système solaire, où il fait beaucoup plus froid et peu de réactions chimiques, conservent une composition primordiale caractéristique. À partir de là, il est possible d’estimer à quoi ressemblait la composition du Soleil, qui à son tour reflète la composition de la nébuleuse solaire – le nuage gazeux qui a formé le Soleil et les planètes.

De plus, cet astéroïde a une abondance de deutérium (la forme d’hydrogène qui comprend un neutron dans le noyau de l’atome) et d’isotopes d’azote-15 dans les échantillons de Ryugu, ce que vous attendez d’une origine dans le solaire extérieur froid. Système. .

Les astéroïdes peuvent même provenir de la même région, mais ils ne sont pas du même parent.

En revanche, une équipe dirigée par Ryuji Okazaki, scientifique planétaire à l’Université de Kyushu au Japon, a reconnu certaines différences dans la composition de Ryugu par rapport aux chondrions CI. Ce groupe de chercheurs a découvert que Ryugu contient des abondances plus élevées de certains gaz nobles, tels que l’hélium, le néon, l’argon, le krypton et le xénon, et une abondance plus faible de l’isotope azote-15 que les chondries ci.

Selon toutes les indications, ces écarts sont un signe que, bien qu’ils se soient formés dans la même région du système solaire, Ryugu et les chondrites ci ne provenaient pas nécessairement du même objet parent.

Dans une déclaration à Space.com, Hopp a déclaré que « dans notre modèle, Ryugu s’est peut-être formé dans la région où il a également été suggéré que les comètes du nuage d’Oort se soient formées, avant d’être dispersées dans le nuage d’Oort ». Le nuage d’Oort est un royaume de milliards de minuscules objets glacés qui s’étendent jusqu’à au moins une année-lumière du Soleil.

Les objets qui composent le nuage d’Oort ont été éjectés par Uranus et Neptune ; ceux qui ne composent pas les nuages ​​sont devenus des objets interstellaires comme Oumuamua. Fait intéressant, Ryugu a été projeté profondément dans le système solaire, dans la principale ceinture d’astéroïdes entre Mars et Jupiter.

Selon Hopp et son équipe, l’emplacement de Ryugu près de la Terre est une preuve solide que les planètes du système solaire se sont développées rapidement et ont rapidement commencé à migrer. C’est l’une des justifications trouvées pour expliquer comment l’astéroïde, avec la croissance des planètes géantes, a atteint la ceinture d’astéroïdes.

