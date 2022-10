Des scientifiques créent un algorithme qui « lit » les pensées des gens via un scanner cérébral

Des scientifiques ont créé un algorithme capable de « décoder » les pensées des gens sans se toucher la tête. La nouvelle a été révélée par le portail The Scientist.

Les techniques précédentes de lecture de l’esprit reposaient sur l’implantation d’électrodes profondément dans le cerveau. La nouvelle méthode, décrite dans un rapport publié le 29 septembre dans la base de données de préimpression bioRxiv, est basée sur une technique de numérisation cérébrale non invasive appelée imagerie par résonance magnétique fonctionnelle (fMRI).

Lire la suite:

L’IRMf suit le flux de sang oxygéné dans le cerveau, et comme les cellules cérébrales actives ont besoin de plus d’énergie et d’oxygène, cette information fournit une mesure indirecte de l’activité cérébrale.

De par sa nature, cette méthode de balayage ne peut pas capturer l’activité cérébrale en temps réel, car les signaux électriques émis par les cellules cérébrales se déplacent beaucoup plus rapidement que le sang ne circule dans le cerveau.

Mais les auteurs de l’étude ont découvert qu’ils pouvaient toujours utiliser cette mesure imparfaite pour décoder le sens sémantique des pensées des gens, bien qu’ils ne puissent pas produire de traduction mot à mot.

« Si vous aviez demandé à n’importe quel neuroscientifique cognitif dans le monde il y a 20 ans si c’était faisable, il se serait moqué de vous », a déclaré l’auteur principal Alexander Huth, neuroscientifique à l’Université du Texas à Austin, Texas, États-Unis. Le scientifique.

Pour la nouvelle étude, qui n’a pas encore été examinée par d’autres chercheurs, l’équipe a scanné le cerveau d’une femme et de deux hommes dans la vingtaine et la trentaine.

Chaque participant a écouté un total de 16 heures de podcasts et d’émissions de radio différents lors de plusieurs sessions sur le scanner. L’équipe a ensuite introduit ces scans dans un algorithme informatique qu’ils ont appelé un « décodeur », qui a comparé des modèles dans l’audio avec des modèles dans l’activité cérébrale enregistrée.

L’algorithme pourrait alors prendre un enregistrement IRMf et générer une histoire basée sur son contenu. Cette histoire correspondrait «très bien» à l’intrigue originale du podcast ou de l’émission de radio, a déclaré Huth à The Scientist.

En d’autres termes, le décodeur pourrait déduire quelle histoire chaque participant a entendue en fonction de son activité cérébrale. Cela dit, l’algorithme a fait quelques erreurs, telles que le changement de pronoms de caractères et l’utilisation de la première et de la troisième personne. « Il sait ce qui se passe assez précisément, mais il ne sait pas qui fait les choses », a déclaré Huth.

Dans des tests supplémentaires, l’algorithme a pu expliquer assez précisément l’intrigue d’un film muet que les participants ont regardé sur le scanner. Il pourrait même raconter une histoire que les participants imaginaient raconter dans leur tête.

À long terme, l’équipe de recherche entend développer cette technologie afin qu’elle puisse être utilisée dans des interfaces cerveau-ordinateur destinées aux personnes qui ne peuvent ni parler ni taper.

Avec des informations de Live Science

Image en vedette :

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur Youtube du look numérique ? Abonnez-vous à la chaîne !