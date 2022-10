Le télescope Hubble capture une image incroyable d’une pépinière d’étoiles dans la constellation d’Orion

Le télescope spatial Hubble de la NASA/ESA a photographié une pépinière d’étoiles orageuses dans la constellation d’Orion, située à 1 250 années-lumière de la Terre. L’image ne montre que les nuages ​​Herbig-Haro (HH) 1 et 2. Le jeune système stellaire responsable de leur création, bien que proche de ces nuages, est enveloppé d’une grande quantité de poussière en plein centre de l’image.

Cependant, on remarque le flux de gaz (un jet brillant) émis par le centre sombre, vers ces nuages ​​d’étoiles. Initialement, les astronomes pensaient que l’étoile brillante entre ce jet et le nuage HH 1 était la source de ces jets, cependant, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une étoile double non apparentée formée à proximité.

Les objets Herbig-Haro sont des amas brillants trouvés près de certaines étoiles nouveau-nées. Ils se forment lorsque des jets de gaz jaillissent de ces jeunes étoiles et entrent en collision avec le gaz et la poussière environnants à des vitesses incroyablement élevées.

Image : Pépinière d’étoiles dans la constellation d’Orion. Crédits : ESA/Hubble & NASA, B. Reipurth, B. Nisini

En 2002, les observations de Hubble ont révélé que des parties de HH 1 se déplaçaient à plus de 400 kilomètres par seconde. Vitesse impressionnante. La caméra grand champ 3 de Hubble a capturé cette pépinière stellaire turbulente à travers 11 filtres différents, qui détectent les longueurs d’onde infrarouges, visibles et ultraviolettes.

Parce que chacun de ces filtres n’est sensible qu’à une petite partie du spectre électromagnétique, les astronomes sont capables d’identifier des processus intéressants qui émettent de la lumière à des longueurs d’onde spécifiques.

Deux groupes d’astronomes ont demandé des observations de Hubble pour deux études différentes. Le premier traitera de la structure et du mouvement des objets Herbig-Haro visibles sur cette image, ce qui pourrait permettre aux astronomes de mieux comprendre les processus physiques de ce phénomène. La deuxième étude vise à connaître les sorties pour jeter les bases des futures observations avec le télescope spatial NASA/ESA/CSA James Webb.

Le télescope spatial James Webb, avec son incroyable capacité à explorer l’espace au-delà des nuages ​​de poussière des jeunes étoiles, est capable de révolutionner les études menées dans ces pépinières stellaires et de présenter des aspects éclairants non encore découverts.

