La station spatiale manœuvre pour esquiver les débris après que la Russie a fait exploser un satellite

En 2021, la Russie a intentionnellement fait exploser un satellite à l’aide d’un missile. Désormais, les débris laissés par cet événement sont en jeu et la Station spatiale internationale (ISS) a été contrainte d’effectuer une manœuvre de sécurité pour éviter le risque de collision.

Selon la NASA, sans la manœuvre, le risque de collision de l’ISS avec les morceaux du satellite était élevé. L’annonce n’a pas apporté beaucoup de détails sur ce qui s’est passé, mais elle a clairement indiqué la nécessité d’agir. « Sans la manœuvre, il a été prédit que le fragment aurait pu passer à environ cinq kilomètres de la station », a écrit la NASA.

Lire la suite:

Comment la Russie a-t-elle fait exploser le satellite ?

L’explosion a eu lieu avant la guerre en Ukraine et l’augmentation des tensions qui en a résulté entre la Russie et les États-Unis. À l’époque, les Russes ont effectué un test controversé avec une arme anti-satellite. L’explosion, qui n’a pas été signalée aux autres agences, a généré plus de 1500 débris et contraint les astronautes de l’ISS à se cacher dans des capsules d’urgence au risque de heurter l’épave.

Selon le chef de la NASA, Bill Nelson, dans une déclaration à l’époque, le test pourrait « mettre en péril non seulement les astronautes américains et internationaux partenaires de l’ISS, mais aussi leurs propres cosmonautes ».

« Nous travaillerons avec nos alliés et partenaires de différentes manières pour faire comprendre aux États-Unis que la communauté internationale ne tolérera pas ce type de comportement irresponsable », avait déclaré à l’époque le porte-parole du département d’État américain, Ned Price.

