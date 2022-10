Découvrez la mystérieuse étoile à neutrons la plus légère jamais découverte

Les mystères de l’Univers doivent encore être expliqués et les scientifiques sont récemment tombés sur un autre objet qui défie la compréhension de la physique stellaire. Une étoile à neutrons probable, à seulement quelques milliers d’années-lumière, s’est formée après une explosion et est restée dans son propre nuage de poussière.

On estime que cette étoile possède 77% de la masse du Soleil, ce qui est considéré comme très peu pour des objets de ce type. Jusque-là, l’étoile à neutrons la plus légère jamais découverte pesait 1,17 fois la masse du Soleil, et rien dans la littérature scientifique n’indique des chiffres qui étayent les chiffres de la nouvelle étoile découverte.

Quoi qu’il en soit, les scientifiques sont confrontés à un manque de connaissances sur cet objet ; ou ce n’est pas une étoile à neutrons, mais un autre corps céleste particulier, jamais vu auparavant, comme une étoile « étrange ».

Les étoiles à neutrons sont l’un des objets les plus denses de tout l’Univers. Ils sont le résultat de l’explosion d’une étoile massive, qui a atteint la fin de sa vie. Lorsque le corps céleste manque de matière pour fusionner dans son noyau, il devient une supernova et éjecte des couches externes de matière dans l’espace.

Après l’explosion, la plupart des étoiles formées ont environ 1,4 fois la masse du Soleil, mais la théorie varie de 2,3 à seulement 1,1 masse solaire. Tout cela emballé à l’intérieur d’une sphère d’à peine 20 kilomètres ou plus de diamètre.

Étoile à neutrons.

Récemment, des chercheurs ont découvert une deuxième étoile proche de HESS J1731-347 comme candidate pour une étoile à neutrons. En regardant de plus près cette étoile, l’équipe de l’astronome Victor Doroshenko, de l’Université Eberhard Karls de Tübingen, a découvert que les données précédentes du HESS étaient erronées. Cela a recalculé la distance de l’étoile et l’a trouvée beaucoup plus proche qu’on ne le pensait auparavant, à environ 8 150 années-lumière.

Avec cette découverte, les estimations précédentes d’autres caractéristiques des étoiles à neutrons devraient être affinées, y compris leur masse. Avec des observations de la lumière des rayons X émise par le corps céleste (incompatible avec le rayonnement X d’une naine blanche), Doroshenko et ses collègues ont pu affiner son rayon à 10,4 kilomètres et sa masse à une masse solaire inférieure. 0,77 masse solaire.

Étoile à neutrons ou étoile étrange

Dans l’article, les chercheurs pensent qu’il s’agit bien d’une étoile à neutrons. « Notre estimation de masse fait de l’objet compact central de HESS J1731-347 l’étoile à neutrons la plus légère connue à ce jour, et potentiellement un objet exotique », ont-ils déclaré.

Une autre curiosité de cet objet réside dans sa composition. Il contient une proportion plus élevée de particules fondamentales appelées quarks. Ces particules subatomiques fondamentales se combinent pour former de nouvelles particules composites telles que des protons et des neutrons. Il existe six types de quarks différents. Les protons et les neutrons sont constitués de deux types spécifiques de quarks. Les physiciens recherchent la matière des quarks depuis des décennies.

Ce nombre de quarks est une indication que l’on ne peut exclure la possibilité que cette étoile à neutrons soit en fait un objet étrange. « Les contraintes obtenues sur la masse et le rayon sont toujours pleinement cohérentes avec une interprétation standard des étoiles à neutrons et peuvent être utilisées pour améliorer les contraintes astrophysiques sur l’équation d’état de la matière froide et dense sous cette hypothèse », ont écrit les chercheurs.

Il est difficile de voir comment une étoile à neutrons aussi légère aurait pu se former avec nos modèles actuels. Quoi qu’il en soit, il a soulevé un autre signal d’avertissement et de quête pour la résolution de la vie mystérieuse de ces corps célestes massifs.

