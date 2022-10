James Webb révèle une pépinière d’étoiles cachée dans une collision galactique

Une étude hébergée sur le serveur prépresse arXiv et déjà accepté pour publication dans Journal astrophysique décrit une découverte incroyable rendue possible par le télescope spatial James Webb (JWST), un observatoire ultramoderne développé conjointement par la NASA, l’Agence spatiale européenne (ESA) et l’Agence spatiale canadienne (ASC).

En photographiant une collision cosmique entre une paire de galaxies appelée IC 1623, située dans la constellation de Cetus, à une impressionnante distance de 270 millions d’années-lumière de la Terre, l’équipement a capturé la formation d’une pépinière stellaire invisible aux autres types de télescopes.

La paire de galaxies en collision connue sous le nom d’IC ​​1623 capturée par le télescope spatial James Webb. Crédits image : ESA/Webb, NASA et ASC, L. Armus et A. Evans

Selon l’étude, la paire fusionnée dans l’image produit des étoiles à un rythme 20 fois plus rapide que notre propre galaxie, la Voie lactée.

La collision a déjà été enregistrée par d’autres observatoires, dont le télescope spatial Hubble, spécialisé dans la détection de la lumière optique (les types de longueurs d’onde visibles à l’œil humain). Cependant, comme IC 1623 est enfermé dans un épais bouclier de poussière, les astronomes n’ont pas été en mesure de scruter plus profondément les galaxies pour voir la formation d’étoiles.

Avec son regard infrarouge, JWST a facilement pénétré la poussière, révélant un centre lumineux qui libère tellement de chaleur que les scientifiques ont déclaré que la paire galactique produit la marque de commerce huit pics de réfraction normalement observés dans les images de télescope de jeunes étoiles brillantes.

Même fusion galactique précédemment imagée par Hubble. Crédits : NASA, ESA, Hubble Heritage Team (STScI/AURA)-ESA/Hubble Collaboration et A. Evans (University of Virginia, Charlottesville/NRAO/Stony Brook University)

Comparée à une image Hubble antérieure de la même région, la nouvelle capture révèle une couche inédite dans la structure des galaxies fusionnées, qui apparaît dans la partie centrale, mise en évidence dans de fortes nuances de rouge et d’orange.

D’après le site espace.comles astronomes pensent que la fusion peut également produire un trou noir supermassif, qui n’est cependant pas visible sur l’image, qui a été obtenue en combinant le travail de trois composants Webb : la caméra infrarouge proche (NIRCam), l’infrarouge moyen ( MIRI) et le spectromètre proche infrarouge (NIRSpec).

