« Conan la bactérie » pourrait survivre pendant des millions d’années sur Mars

Une étude publiée ce mardi (25) dans la revue scientifique astrobiologie affirme que l’un des microbes les plus résistants de la Terre pourrait survivre sur Mars, dormant sous la surface, pendant 280 millions d’années. Cette découverte augmente la probabilité que la vie microbienne puisse encore exister sur la planète rouge.

Le niveau de rayonnement à la surface de Mars est très agressif, ce qui empêche la prolifération de la vie, mais, à plus de dix mètres de profondeur, des bactéries radiorésistantes pourraient s’abriter et rester en vie pendant des centaines de millions d’années. Image : ConceptCafe –

Surnommé « Conan la bactérie », Deinococcus radiodurans C’est l’un des micro-organismes les plus résistants au monde, capable de survivre même lorsqu’il est soumis à des radiations suffisamment fortes pour tuer toute autre forme de vie connue.

Dirigée par Michael Daly, professeur de pathologie à l’Université des sciences de la santé du Maryland, aux États-Unis, et membre du Comité national sur la protection planétaire de la National Academy, la recherche a testé une demi-douzaine de microbes et de champignons – tous extrêmophiles, c’est-à-dire capables de vivre dans des écosystèmes suffisamment hostiles pour tuer d’autres êtres – pour voir combien de temps ils pourraient survivre dans un environnement qui simulait les latitudes moyennes de Mars.

Au cours des expériences, les organismes ont enduré des températures allant jusqu’à moins 63 degrés Celsius et une exposition à la lumière ultraviolette, aux rayons gamma et aux protons de haute énergie imitant le bombardement constant de Mars par la lumière du soleil et le rayonnement cosmique de l’espace.

Après cela, l’équipe a mesuré la quantité d’antioxydants de manganèse qui s’étaient accumulés dans les cellules des microbes. Les antioxydants de manganèse se forment à la suite de l’exposition aux radiations, et plus ils s’accumulent, plus les microbes peuvent résister aux radiations.

De tous les extrêmophiles vérifiés, « Conan la bactérie » a été le gagnant. Les chercheurs ont découvert que ce supermicrobe pouvait absorber jusqu’à 28 000 fois plus de rayonnement que la vitesse à laquelle un humain peut survivre. Une telle mesure a permis aux scientifiques d’estimer combien de temps il pourrait survivre à différentes profondeurs sur Mars.

Conan la bactérie a-t-elle des cousins ​​martiens aussi coriaces qu’elle ? Image : Michael Daly/USU

Des expériences antérieures, dans lesquelles la superbactérie avait été suspendue dans de l’eau liquide et soumise à un rayonnement similaire à celui trouvé sur Mars, indiquaient que cet être pouvait survivre sous la surface martienne pendant 1,2 million d’années.

Cependant, les nouveaux tests, dans lesquels le microbe a été congelé et séché pour imiter les conditions froides et sèches sur Mars, ont suggéré qu’il serait capable de survivre 280 millions d’années sur la planète rouge s’il était enterré à une profondeur de 10 mètres. . Cette espérance de vie est réduite à 1,5 million d’années si la superbactérie est enterrée à seulement 10 centimètres sous la surface, et seulement quelques heures sur le sol, qui est mitraillé par la lumière ultraviolette.

Il y a 280 millions d’années, Mars était à peu près la même qu’aujourd’hui : froide et sèche. Cela indique qu’il faut remonter beaucoup plus loin dans le temps pour trouver une période où l’environnement y était plus chaud et plus humide, ce qui aurait pu permettre à une hypothétique vie martienne de s’installer en premier lieu.

Daly reconnaît cette complication, mais pense qu’il existe des moyens par lesquels la vie a trouvé des environnements pour proliférer même après le changement climatique dramatique de Mars.

« Bien que radiorésistant déinocoque enterrés dans le sous-sol martien ne pourraient pas survivre en dormance pendant les deux à 2,5 milliards d’années estimées depuis la disparition de l’eau courante sur Mars, ces environnements sont régulièrement altérés et fondus par les impacts de météorites », a-t-il déclaré dans un communiqué. « Nous suggérons que la fonte périodique pourrait permettre un repeuplement et une dispersion intermittents. »

Les missions robotiques d’exploration de planètes actuellement à la recherche de signes de vie peuvent toucher de grands cratères vieux de moins de 280 millions d’années. Gale Crater, sur lequel le rover Curiosity de la NASA étudie, par exemple, a 3,8 milliards d’années. Jezero Crater, le site d’exploitation du rover Persévérance, est probablement du même âge.

Les scientifiques ont découvert que les chromosomes et les plasmides des cellules de « Conan la bactérie » sont connectés, ce qui maintient ces structures alignées et empêche les cellules irradiées de se décomposer jusqu’à ce qu’elles puissent être réparées.

D’après le site espace.comcette durabilité indique que les futures missions telles que le rover Rosalind Franklin de l’Agence spatiale européenne (ESA), conçu pour creuser profondément dans le sol de Mars à la recherche de vie microbienne, ont de fortes chances de trouver un cousin martien de « Conan la bactérie » . », le cas échéant.

