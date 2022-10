Un engin spatial d’un milliard de reais reste bloqué au Kazakhstan ; voir les photos

Au début des années 1980, la navette spatiale est apparue, remplaçant les fusées Apollo, qui emmenaient l’humanité sur la Lune. Ils ont été conçus par la NASA comme le premier vaisseau spatial réutilisable, rendant les voyages en orbite terrestre moins chers et plus sûrs.

Les Russes ont également développé leur ligne de navette spatiale. Et d’après le site La Russie au-delà, le programme collectivement connu sous le nom de Buran (blizzard, en russe, le nom du premier modèle), éteint depuis plus de 30 ans, a failli mettre le pays en faillite. C’est parce que le coût était si élevé qu’avec la valeur, il serait possible de construire une ville entière pour 10 millions d’habitants, selon la publication.

L’équipe « Abandoned » de Greg a traversé le désert du Kazakhstan pour atteindre le cosmodrome de Baïkonour et capturer des images de la navette spatiale Ptichka. Image : Greg abandonné/Urbex

Bien que le programme ait duré assez longtemps pour épuiser toutes les réserves gouvernementales, la navette spatiale russe a à peine quitté le sol, n’ayant effectué qu’un seul vol, le 15 novembre 1988, lorsqu’elle a effectué une mission sans pilote de 3,5 heures en retour de la Terre.

En 2002, le premier Bourane a été détruit en raison de l’effondrement de son hangar, mais d’autres navettes spatiales ont été construites, sans toutefois être achevées, et ses « vestiges » suscitent toujours la polémique.

Un différend persiste sur le sort de l’un de ces prototypes, qui se détériore actuellement au cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan. Il s’agit du modèle Ptichka 1.02 (« Bird », en russe), que la Russie veut déplacer et restaurer – une initiative pour tenter de sortir le vaisseau spatial d’une valeur de plus d’un milliard de reais de la situation d’abandon complet.

Le chef du spatioport, Dauren Mussa, a même signalé qu’il accepterait de restituer l’épave au gouvernement russe, avec une condition pour le moins inhabituelle : il demandait en échange le crâne du dernier Khan du Kazakhstan, Kenesary Kasymov, considéré comme un héros dans le pays, pour avoir mené une rébellion contre les tentatives de l’Empire russe de coloniser la région dans les années 1840.

Il se trouve que, de la même manière que jusqu’à aujourd’hui personne ne comprend très bien comment le Kazakhstan a pris possession de cette navette spatiale, on ne sait pas où pourrait se trouver ce crâne. Il est possible qu’il se soit trouvé à Saint-Pétersbourg, mais les responsables russes disent qu’ils ne savent vraiment pas ce qu’il est advenu de la tête de Kasymov.

L’équipe « Abandoned » de Greg a traversé le désert du Kazakhstan pour atteindre le cosmodrome de Baïkonour et capturer des images de la navette spatiale Ptichka. Image : Greg abandonné/Urbex

Pendant ce temps, la relique est abandonnée, subissant les actions du temps et même du vandalisme, comme un graffiti qui s’est produit en octobre de l’année dernière, rapporté par le Regard numérique.

Lire la suite:

Peu de temps après ce triste cas d’abus, un podcasteur britannique connu sous le nom de Greg Abandoned était sur les lieux et a enregistré des images du vaisseau spatial, ainsi qu’une fusée Energiya (responsable du lancement de la navette spatiale russe dans l’espace), qui se trouve également dans le même triste situation d’impuissance et d’absence de protection pendant des années, laissé dans le hangar du cosmodrome du Kazakhstan.

L’équipe « Abandoned » de Greg a traversé le désert du Kazakhstan pour atteindre le cosmodrome de Baïkonour et capturer des images de la navette spatiale Ptichka. Ils ont également photographié l’épave de la mégafusée Energiya. Image : Greg abandonné/Urbex

Une mini-série de huit épisodes sur les restes de ces engins spatiaux est disponible sur ce lien, créée pendant l’expédition et publiée par l’équipe d’Urbex, l’organisation créée par Greg, qui produit le podcast Chasing Packs.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !