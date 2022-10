Écoutez le son du champ magnétique terrestre

Lancé en 2013, le trio de satellites Swarm de l’Agence spatiale européenne (ESA) a été utilisé pour comprendre exactement comment le champ magnétique terrestre est généré en mesurant précisément les signaux qui proviennent non seulement du noyau de la planète mais aussi du manteau, de la croûte et des océans, ainsi que l’ionosphère et la magnétosphère.

Place Solbjerg à Copenhague, Danemark. Une trentaine d’enceintes creusées dans le sol diffusent le son du champ magnétique terrestre trois fois par jour, entre le 24 et le 30 octobre. Image : Jens Gyldenkærne Clausen – Crative Commons

Un projet développé par l’agence, en partenariat avec l’Université technique du Danemark, a réussi à capter les sons émis par le champ magnétique. « L’équipe a utilisé les données des satellites Swarm de l’ESA, ainsi que d’autres sources, et a utilisé ces signaux magnétiques pour manipuler et contrôler une représentation sonore du champ central », a expliqué Klaus Nielsen, musicien universitaire et partisan de l’initiative. « Le projet a certainement été un exercice enrichissant pour rapprocher l’art et la science. »

Selon Nielsen, l’équipe a créé un système sonore composé de plus de 30 haut-parleurs creusés dans le sol de la place Solbjerg à Copenhague. « Nous l’avons configuré de manière à ce que chaque haut-parleur représente un endroit différent sur Terre et montre comment notre champ magnétique a fluctué au cours des 100 000 dernières années.

Tout au long de cette semaine, du 24 au 30 octobre, les passants pourront entendre l’incroyable grondement de notre champ magnétique, à trois moments différents de la journée : à 8h, à 13h et à 19h, les appels locaux temps.

Selon une déclaration de l’ESA, l’intention, bien sûr, n’est pas d’effrayer les gens (bien que les bruits soient effrayants). « C’est une façon particulière de nous rappeler que le champ magnétique existe, et bien que son bruit soit un peu irritant, l’existence de la vie sur Terre en dépend. »

En plus du bruit du champ magnétique terrestre, il est également possible d’entendre, en arrière-plan, les bangs provoqués par une tempête géomagnétique résultant d’une éruption solaire survenue le 3 novembre 2011. Écoutez :

Lire la suite:

Le champ magnétique terrestre est une sorte de bulle complexe et dynamique qui nous protège du rayonnement cosmique et des particules chargées portées par les vents puissants venant du Soleil.

Lorsque ces particules entrent en collision avec des atomes et des molécules – principalement de l’oxygène et de l’azote – dans la haute atmosphère terrestre, une partie de l’énergie des collisions est transformée en la lumière bleu-vert typique des aurores boréales (les aurores boréales) et australis (les aurores australes ).

Notre champ magnétique est en grande partie produit par un océan de fer liquide surchauffé qui constitue le noyau externe à environ 3000 km sous la surface. Agissant comme un conducteur rotatif sur une dynamo de bicyclette, il crée des courants électriques, qui à leur tour génèrent notre champ électromagnétique.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !