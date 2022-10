Des scientifiques de l’Université du Texas aux États-Unis explorent les potentiels de malléabilité d’un nouveau matériau de type plastique dans un nouvel article. L’objectif de ces chercheurs est de créer un composant inédit, souple dans certaines sections et dur dans d’autres, utilisable dans les équipements électroniques et les robots.

Le développement de ce nouveau matériau s’inspire des matériaux naturels qui peuvent être rigides à certains endroits et souples et élastiques à d’autres. Peau, muscle, arbres et crustacés sont quelques-uns des exemples pris comme base par l’équipe. Créer des versions synthétiques qui allient force et flexibilité va être un grand défi.

Des expériences antérieures ont tenté de mélanger différents matériaux préexistants, mais ce type d’approche a ses défauts. Dans de nombreux cas, le produit fini semble « s’effondrer » aux jonctions entre les différents composants.

Maintenant, l’espoir est de créer un matériau similaire au plastique. Les chimistes se mobilisent déjà dans ce sens, à travers l’utilisation des monomères. Ces petites molécules qui s’assemblent et forment des polymères, eux-mêmes très similaires à ceux que l’on trouve dans le plastique lui-même. Cependant, ce nouveau matériau présente quelques différences.

Image : Un matériau qui ressemble au plastique, mais qui suit des motifs différents selon la lumière, est créé par des scientifiques de l’Université du Texas. Crédits : Université du Texas

En intégrant un catalyseur dans les monomères pour les faire réagir à la lumière visible, les chercheurs ont remarqué l’effet d’un polymère semi-cristallin aux attributs caoutchouteux formant un matériau dur et rigide. Les zones de ce matériau qui n’ont pas été exposées à la lumière sont restées souples et élastiques.

Un immense jeu de possibilités pour ce nouveau matériau

L’auteur et professeur adjoint de chimie, Zachariah Page, a affirmé qu’il s’agissait du premier matériau créé à partir de celui-ci. « La capacité de contrôler la cristallisation et donc les propriétés physiques du matériau, avec l’application de la lumière, est potentiellement transformatrice pour l’électronique portable ou les actionneurs en robotique douce », a déclaré Page.

Les scientifiques imaginent déjà l’application de ce type de matériau dans une gamme de produits, y compris dans le domaine de la technologie et des appareils électroniques. Plusieurs domaines peuvent bénéficier de ce nouveau matériel, dont la médecine et la robotique.

