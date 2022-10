Un écosystème « jamais décrit auparavant » se trouve dans les profondeurs de l’océan

Une « oasis » au fond des Maldives a été découverte par une équipe de plongeurs lors d’une mission sous-marine. Selon les rapports des participants, il s’agit d’un nouveau type d’écosystème florissant, « jamais décrit auparavant », avec de nombreux micronectons, des créatures ressemblant à du zooplancton.

Les chercheurs ont surnommé le site la «zone de piège» car de gros poissons se rassemblent pour se régaler de nektons microscopiques à 500 mètres sous terre. Ces micronectons, limités par la topographie, deviennent des « cibles faciles » pour les grands prédateurs.

Lire la suite:

La mission Nekton Maldives est la première étude à cartographier systématiquement les eaux profondes des Maldives, une chaîne de 26 atolls coralliens au sud-ouest du Sri Lanka et de l’Inde. Cette entreprise a bénéficié de la collaboration de plusieurs entités, dont l’Université d’Oxford.

Le nouvel écosystème découvert autour de la montagne sous-marine « Satho Rahaa », est basé sur le mouvement du micronecton. Au fur et à mesure que le soleil se lève chaque jour, ces minuscules organismes commencent à nager sous la surface. Près de la chaîne de montagnes engloutie, des crêtes volcaniques submergées et des récifs carbonatés fossilisés formés il y a 60 millions d’années empêchent le micronecton de plonger en dessous d’environ 500 mètres de profondeur.

Dans un sous-marin en verre bullé connu sous le nom d’Omega Seamaster II, les aquanautes de la mission ont observé un écosystème regorgeant de prédateurs et de proies se battant dans les profondeurs. Il était possible de voir, non seulement le grand nombre de poissons, mais aussi la grande diversité, y compris les espèces rares de requins.

Lecture : Nekton/YouTube

La scientifique marine Lucy Woodall, de l’Université d’Oxford, a été ravie de ce qu’elle a vu, en particulier du potentiel de la découverte. « Cela nous permettra de mieux comprendre l’océan profond », a déclaré le scientifique. Ce n’est probablement pas un cas isolé. Si un tel écosystème existe aux Maldives, il est probable qu’il se trouve sur d’autres îles océaniques avec des structures sous-marines similaires.

La nourriture principale des espèces consommées peut disparaître

Selon certaines estimations, le mouvement vertical des poissons d’avant en arrière dans la colonne d’eau chaque jour est la plus grande migration de masse de la planète. En ce sens, le zooplancton et le micronecton semblent être les leaders de la meute.

Il convient de noter que la plupart de ce que nous savons sur ces créatures remonte cependant aux années 1960 et 1970. Ce n’est que récemment qu’elles ont commencé à recevoir davantage d’attention de la part des scientifiques. Le micronecton peut facilement s’échapper des filets de pêche, ce qui limite la chasse commerciale de cet animal. Cependant, de nombreuses espèces, comme le thon, dépendent du micronecton comme source de nourriture.

En savoir plus sur la zone de piégeage, récemment découverte aux Maldives, pourrait permettre aux scientifiques d’explorer ces organismes négligés d’une toute nouvelle manière, permettant éventuellement de meilleures pratiques de conservation des océans.

Image : Vue sous-marine de la mission Nekton Maldives. Crédits : Mission Nekton Maldives/Nekton 2022

Selon Science Alert, le biologiste marin Alex Rogers, de l’Université d’Oxford, a déclaré que « la Trap Zone crée une oasis de vie aux Maldives et il est fort probable que [cenário semelhante] existe sur d’autres îles océaniques et aussi sur les pentes des continents.

Certains rapports climatiques récents ont déjà soulevé un signal d’alarme. Certains micronectons dans certaines parties du monde, comme le krill en Antarctique, ne résistent pas bien à la crise du réchauffement climatique, et s’ils disparaissent, d’autres poissons, mammifères et oiseaux suivront probablement.

