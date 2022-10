Quelle était la taille de l’astéroïde qui a tué les dinosaures ?

Un gigantesque impact d’astéroïde a frappé la Terre et anéanti les dinosaures, les géants qui habitaient notre planète bien avant nous. Nommé Chicxulub, l’impact de l’astéroïde a anéanti 75 % de la vie sur notre planète, mais quelle était sa taille ?

À la suite de l’impact, en plus de la fin de la période du Crétacé, l’un des plus grands cratères que nous connaissons a été créé. Situé dans la région de la péninsule du Yucatan en Amérique centrale, le cratère Chicxulub mesure plus de 180 km de diamètre. Tous ces dégâts ont été causés par un astéroïde d’environ 14 kilomètres de large, mais ce nombre n’est pas définitif.

Cela peut sembler petit, mais c’est une taille assez grande pour faire des dégâts dévastateurs. Une étude publiée au début du mois dans le magazine American Geophysical Union Advances a renforcé la taille de 14 kilomètres, ce qui aurait également donné lieu à un gigantesque tsunami.

« Ce tsunami était assez fort pour perturber et éroder les sédiments dans les bassins océaniques de l’autre côté du globe, laissant un vide dans les archives sédimentaires ou un gâchis de sédiments plus anciens », a déclaré l’auteur principal Molly Range. Cependant, d’autres estimations indiquent une taille comprise entre 9 et 10 kilomètres de diamètre. Une enquête de l’Imperial College de Londres a montré une taille de 17 km de diamètre. Ce qui compte, c’est que, quelle que soit sa taille, il s’agissait d’un astéroïde géant qui a causé des dégâts considérables.

D’où vient l’astéroïde qui a tué les dinosaures ?

Avant de provoquer l’extinction des dinosaures en entrant en collision avec la Terre, l’astéroïde a tourné autour du Soleil avec d’autres objets, dans la ceinture principale d’astéroïdes. Cette ceinture se situe entre Mars et Jupiter et utilise la force de gravité pour la maintenir en place. Jusqu’à la fin de cette étude, les chercheurs pensaient que peu d’astéroïdes entrés en collision avec la Terre sortaient de la moitié extérieure de la ceinture.

Cependant, les chercheurs ont découvert que certaines zones de fuite peuvent être créées par des forces thermiques, qui jouent un rôle dans l’attraction des astéroïdes qui sont plus éloignés de l’orbite de la ceinture et vers la Terre. Les objets trouvés dans la partie externe de la ceinture d’astéroïdes comprennent de nombreuses roches composées de chondrites carbonées.

Dans le système solaire, de nombreux objets partagent des caractéristiques similaires à Chicxulub : une couleur sombre, de la porosité et du carbone dans leur composition. Cependant, l’écrasante majorité d’entre eux sont très petits, moins d’un mile de large, alors les scientifiques ont voulu comprendre comment les astéroïdes plus éloignés du soleil ont évolué au fil des ans.

En se basant sur l’observation d’échelles de temps, les chercheurs ont pu prédire qu’un astéroïde d’environ 9,6 kilomètres est susceptible d’entrer en contact avec la Terre une fois tous les 250 millions d’années. Le modèle a montré que dans la moitié de ces impacts, la composition de l’objet était la même que celle des chondrites carbonées.

