Et si les humains avaient une queue ?

Des sirènes aux anciens scorpions babyloniens, les histoires d’humains à queue abondent dans les mythologies du monde entier. Souvent, ces personnages possèdent une sorte de pouvoir magique ou de sagesse au-delà de la compréhension mortelle.

Et si les humains avaient réellement une queue ? Comment cet objet supplémentaire changerait-il notre vie quotidienne ? Et à quoi ressembleraient-ils ?

Pour certaines personnes, c’est plus qu’une expérience de pensée ; dans de rares cas, des bébés atteints de spina bifida – une condition dans laquelle un bébé naît avec un espace dans la colonne vertébrale – ou un coccyx irrégulier peuvent naître avec une « pseudo-queue » résiduelle.

Ces bosses charnues contiennent souvent des muscles, du tissu conjonctif et des vaisseaux sanguins, mais pas d’os ni de cartilage, selon une étude publiée dans la revue Human Pathology. Ils ne sont pas fonctionnels et sont généralement retirés peu de temps après la naissance.

En regardant l’évolution humaine, nos lointains ancêtres primates avaient une sorte de queue. Les queues ont disparu dans notre lignée directe il y a environ 25 millions d’années, lorsque les grands singes ont divergé des singes.

Nos ancêtres ont peut-être abandonné l’objet supplémentaire pour économiser de l’énergie et des calories au fur et à mesure qu’ils évoluaient vers un meilleur équilibre bipède. Bien sûr, les primates à queue sont toujours là aujourd’hui.

Certaines espèces de singes originaires d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale (surnommés les singes du « New World », une expression inventée par les colons européens et adoptée plus tard par les scientifiques) ont des queues préhensiles – des queues qui peuvent saisir des objets – qui peuvent s’enrouler autour des branches d’arbres et même supporter votre poids corporel, selon Field Projects International, un groupe d’éducation et de recherche à but non lucratif.

Mais nos plus proches parents vivants à queue sont les singes dits de «l’Ancien Monde» qui vivent en Afrique, en Asie et en Europe du Sud, comme les babouins et les singes, qui utilisent leur queue principalement pour l’équilibre. « Aucun d’entre eux n’a de queue préhensile, car c’est un pas en arrière dans l’arbre généalogique », a déclaré Peter Kappeler, anthropologue évolutionniste à l’Université de Göttingen en Allemagne, à Live Science.

Les queues de kangourou nous iraient-elles bien ? (Photo : Bradley Blackburn/)

Donc nos queues ne seraient probablement pas préhensiles. Cependant, a déclaré Kappeler, cela n’indique pas nécessairement qu’ils seraient inutiles. Une longue queue poilue comme celle d’un singe peut être utile pour se réchauffer, comme une écharpe intégrée.

Et si nous avions évolué pour hiberner pendant l’hiver, nos queues pourraient être utiles comme système de stockage de graisse (une stratégie employée par certains mammifères non primates tels que les castors).

Au-delà de nos parents primates, « il existe d’autres bipèdes à queue que nous utilisons comme modèle », a déclaré Jonathan Marks, anthropologue à l’Université de Caroline du Nord à Charlotte, à Live Science.

Par exemple, les kangourous arborent une queue robuste qu’ils utilisent comme trépied, ce qui aide à supporter leur poids et ajoute de la force à leur foulée rebondissante. Les dinosaures théropodes éteints tels que Tyrannosaurus rex avaient des queues rigides et musclées qui pouvaient avoir agi comme un gouvernail lorsqu’ils couraient.

Cependant, avoir une queue comme l’une de ces créatures modifierait notre foulée. Par exemple, une queue de style T-Rex nous obligerait à nous pencher en avant au niveau des hanches, en gardant nos poitrines parallèles au sol au lieu d’être droites. Une queue de kangourou serait difficile à manœuvrer sans sauter, sinon elle traînerait de façon agaçante sur le sol. « C’est un mode de locomotion très différent », a déclaré Marks.

Marks a par ailleurs noté qu’il peut être difficile d’éviter de se blesser par inadvertance à la queue au cours de notre vie quotidienne. Comme tout propriétaire de chat le sait, les longues queues ont tendance à être piétinées ou accidentellement claquées contre les portes.

Pendant ce temps, les queues courtes peuvent rendre difficile de s’asseoir sur une chaise sans quelques modifications. « De toute évidence, si nous avions des queues, nous aurions besoin de repenser les sièges d’auto et les maillots de bain », a déclaré Marks.

Étant donné l’impulsion humaine à nous parer, les queues pourraient (et ouvriraient probablement) une foule de nouvelles possibilités de mode. Les bijoux les plus anciens remontent à 100 000 ans, a écrit Michelle Langley, archéologue à l’Université Griffith en Australie, dans The Conversation.

Il est facile d’imaginer nos ancêtres développant des accessoires comme des anneaux de queue, des chauffe-queue ou même des filets à cheveux de queue aux côtés de bibelots comme des colliers et des boucles d’oreilles. Mais pour Marks, les possibilités de la mode ne l’emportent pas sur les inconvénients : « Je pense que ce serait un vrai casse-tête. »

Via la science en direct

Image en vedette : GoodStudio /Shuttestock

