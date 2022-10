Virus hybride jamais vu auparavant créé en laboratoire : il échappe au système immunitaire

Des chercheurs de l’Université de Glasgow ont créé un virus hybride inédit dérivé de la fusion de l’agent pathogène de la grippe et du VRS. C’est insaisissable.

Le virus hybride. Crédit : Nature Microbiologie

Le virus de la grippe A (IAV) et le virus respiratoire syncytial humain (RSV) peuvent fusionner pour former un agent pathogène totalement nouveau, un hybride inédit qui utilise les caractéristiques des deux pour échapper au système immunitaire et infecter plus facilement les cellules pulmonaires. Il s’agit d’une découverte importante faite en laboratoire qui pourrait expliquer pourquoi les co-infections par des virus respiratoires peuvent être si graves, entraînant par exemple une pneumonie potentiellement mortelle. Il est actuellement difficile de savoir si cette hybridation peut également se produire naturellement et si elle implique d’autres types de virus, mais les chercheurs pensent que c’est probable.

Une équipe de recherche internationale dirigée par des scientifiques du MRC Virus Research Center de l’Université de Glasgow a créé et décrit l’hybride entre le virus de la grippe A et le virus respiratoire syncytial humain, et a collaboré étroitement avec des collègues du Glasgow Imaging Facility et du Scottish Centre for Macromolecular Imagerie. Les chercheurs, coordonnés par les professeurs Joanne Haney et Pablo Murcia, chargés de cours à la School of Infections and Immunity du College of Medical, Veterinary and Biological Sciences de l’université écossaise, ont créé le virus hybride de manière non intentionnelle, après avoir co-infecté par les deux virus des cellules pulmonaires humaines. cultivé en laboratoire. Les scientifiques ont voulu analyser l’interaction entre les deux agents pathogènes car, au cours des processus infectieux, elle guide à la fois la dynamique de transmission et les résultats cliniques de la maladie.

Étant donné que les agents pathogènes occupent des niches virales très similaires, Haney et ses collègues s’attendaient à une concurrence, pour ne pas découvrir une recombinaison entre deux virus de familles différentes, qui a donné naissance à des particules virales hybrides (HPV) aux caractéristiques particulières. Le nouveau virus hybride a développé une forme semblable à celle d’une paume, avec le virus RSV positionné dans le tronc et le virus de la grippe dans la canopée de la « plante ». L’apparition a été détectée grâce à une série d’analyses d’imagerie, y compris la microscopie à ultra-haute résolution, la microscopie électronique à balayage et la tomographie cryo-électronique, qui ont révélé des structures filamenteuses extracellulaires particulières associées à la membrane, compatibles avec celles d’un pathogène hybride. « Ce type de virus hybride n’a jamais été décrit auparavant. On parle de virus de deux familles complètement différentes qui combinent des génomes externes et des protéines. C’est un nouveau type d’agent pathogène viral », a déclaré le professeur Pablo Murcia au Guardian.

Le virus de la grippe A et le VRS, dans certaines conditions, peuvent déclencher des maladies graves et potentiellement mortelles. La seconde en particulier chez les personnes âgées et les enfants. La formation de ces hybrides au sein des cellules (à confirmer en milieu naturel) pourrait expliquer pourquoi les co-infections peuvent devenir graves. Les chercheurs ont observé que l’hybride était capable d’infecter les cellules environnantes malgré la présence d’anticorps contre la grippe qui auraient normalement bloqué l’infection. Les immunoglobulines ont en effet contrecarré la portion grippale de l’hybride, mais les protéines virales du VRS ont tout de même réussi à déstabiliser les défenses immunitaires permettant l’infection.

«Nous avons découvert que les HVP hébergent des glycoprotéines de surface et des ribonucléoprotéines d’IAV et de RSV. Les HVP utilisent la glycoprotéine de fusion RSV pour échapper aux anticorps neutralisants anti-IAV et infecter et se propager parmi les cellules dépourvues de récepteurs IAV », ont expliqué les scientifiques dans le résumé de l’étude. Cette combinaison pourrait aider le virus hybride à descendre beaucoup plus profondément dans les voies respiratoires que le virus de la grippe seul ne le ferait (généralement) en exploitant les capacités du VRS.

Comme précisé, les chercheurs doivent comprendre si ce processus de fusion peut également se produire dans la nature, chez les animaux et avec des types de virus autres que ceux étudiés. Cependant, le résultat reste très significatif pour comprendre la dynamique de la co-infection. Ces derniers jours, une étude de l’université de Boston avait défrayé la chronique internationalement pour la création d’un hybride entre deux variantes du coronavirus SARS-CoV-2 (responsable de la pandémie de COVID-19), qui a donné naissance à un virus plus mortel . Les détails de la nouvelle recherche « La coinfection par le virus de la grippe A et le virus respiratoire syncytial produit des particules virales hybrides » ont été publiés dans la revue scientifique faisant autorité Nature Microbiology.