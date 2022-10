DART : Ce que la NASA a appris sur Dimorphos depuis l’impact jusqu’à présent

Il y a près d’un mois, le 26 septembre, la mission DART de la NASA, qui visait à dévier la trajectoire de l’astéroïde Dimorphos, était un succès. Elle a indiqué que nous avons la capacité d’essayer d’empêcher un objet spatial comme celui-ci de frapper la Terre et d’éliminer l’humanité de la planète.

Mais l’impact a également donné aux scientifiques planétaires une vue rapprochée, bien que fugace, du plus petit astéroïde qu’un vaisseau spatial ait visité à ce jour. « C’était excitant de voir les données arriver », a déclaré à Space.com Carolyn Ernst, planétologue au laboratoire de physique appliquée de l’Université Johns Hopkins et scientifique des instruments pour le seul instrument de DART.

« Tout le monde s’y penche avec impatience et s’affaire à y travailler. » Rappelant que des informations et des données sur la mission sont toujours envoyées de l’espace à la NASA.

Il est encore trop tôt pour en savoir plus sur l’astéroïde lui-même. Les scientifiques n’ont les données DART entre les mains que depuis quelques semaines et feront d’innombrables analyses avant de dire quoi que ce soit avec trop de confiance. « Il y a beaucoup d’observations instantanées que vous pouvez faire, mais il y a beaucoup de choses prudentes que vous devez rassembler avant d’aller trop loin sur n’importe quelle route », a déclaré Ernst.

Dimorphos, large de 160 mètres, orbite autour d’un astéroïde plus grand appelé Didymos, qui mesure environ 780 mètres de diamètre. Avant le lancement de DART en novembre 2021, les scientifiques avaient une idée des formes des deux roches grâce au radar planétaire reflétant les faisceaux d’ondes radio des astéroïdes.

Alors que DART naviguait vers sa destination finale, c’est tout ce que les scientifiques savaient sur la paire d’astéroïdes.

Le seul instrument de DART, le DRACO (Camera for Optical Navigation and Reconnaissance of the Didymos Asteroid), a pu changer cela. Pendant une grande partie du voyage de DART, les astéroïdes sont apparus comme un point lumineux, mais environ dix minutes avant l’impact, ce point a commencé à se transformer en deux « mondes » petits mais uniques.

Une caractéristique de Dimorphos est apparue lorsque les scientifiques ont vu les dernières images DART avant l’impact : sa surface rocheuse jonchée de rochers, de poussière et plus encore. Les engins spatiaux ont déjà vu ce type de surface : la mission japonaise Hayabusa2 à Ryugu et la mission OSIRIS-REx de la NASA à Bennu se sont retrouvées à explorer des blocs de roche, que les scientifiques du monde appellent « astéroïdes à tas de décombres ».

« Parce qu’il a l’air si plein de gravats et à cause de ce que nous savons de ces autres astéroïdes, je pense que beaucoup de gens imaginent que c’est une sorte de tas de gravats ou une sorte de collection de roches lâchement tricotées », a déclaré Ernst.

Bientôt, DART n’a pas révélé les entrailles de Dimorpho, donc l’apparence du tas de décombres peut ne pas tenir le coup. « Nous n’avons aucun moyen direct de mesurer l’intérieur », a déclaré Ernst. « L’intérieur pourrait-il être un tas d’objets plus gros avec des choses plus petites sur le dessus ? Serait-ce à quoi il ressemble à la surface? Nous n’avons pas de vue directe sur elle.

Le dimorphe est-il ovale ?

Une deuxième caractéristique de Dimorphos qui a attiré l’attention d’Ernst lors de l’approche DART était sa forme ovale, du moins vue de l’angle d’approche du vaisseau spatial. « C’était moins irrégulier que ce à quoi je m’attendais », a déclaré le chercheur. « Les gens appellent souvent les astéroïdes de « grosses pommes de terre » parce qu’ils ont tellement de formes irrégulières. Donc, dans ce sens, je pense qu’il avait une forme plus régulière que ce à quoi je m’attendais.

Au fur et à mesure que l’analyse se poursuit, a ajouté Ernst, les scientifiques chercheront des indices pour savoir si le matériau à la surface de Dimorphos semble bouger, ce qui pourrait rendre l’astéroïde relativement rond.

L’ESA participera aux explorations de Dimorphos

Les scientifiques peuvent également attendre des informations de la mission Hera de l’ESA (Agence spatiale européenne) qui doit être lancée en 2024 sur une fusée SpaceX, la Falcon 9, et arriver à Dimorphos deux ans plus tard. Hera explorera l’astéroïde et les conséquences de l’impact en trois dimensions et sans la précipitation de DART.

La silhouette humaine ajoutée à la photo prise par le vaisseau spatial DART de la NASA apparaît minuscule, offrant une perspective grandeur nature de la roche. Image : PM_CTD/NASA/UNIVERSITÉ JOHNS HOPKINS APL

Un regard sur Didymos

La vue de DART du plus grand compagnon Dimorphos, Didymos, était encore plus superficielle, car vers la fin de l’approche, il s’est glissé hors du champ de vision du vaisseau spatial. Mais les planétologues étudient Didymos avec les données que DART a renvoyées sur Terre.

« Nous avons des regards intéressants et intrigants sur Didymos avec lesquels nous pourrons absolument faire de la science », a déclaré Ernst.

Même le rapide coup d’œil a montré que Didymos et Dimorphos sont deux corps distincts, malgré leur proximité. « La surface est définitivement différente de Dimorphos », a déclaré Ernst. « Vous pouvez voir de gros rochers, en particulier dans les limbes, mais cela ne ressemble pas à un tas de rochers géant comme le montre Dimorphos. »

Similaire mais différent

En particulier, elle a noté que Didymos semble montrer plus de variation de terrain entre les zones lisses et rugueuses par rapport à la surface rocheuse apparemment uniforme de Dimorphos.

Les différences entre Didymos et Dimorphos pourraient influencer la façon dont les scientifiques tentent d’expliquer la formation d’astéroïdes binaires. Une idée suggère que le corps principal peut tourner si vite que la matière s’envole, finissant par fusionner en une lune. Une deuxième idée postule que si l’astéroïde se rapproche trop d’une grande planète, la gravité de la planète peut arracher le matériau qui devient la lune.

Les scientifiques pensent qu’environ 15% des astéroïdes géocroiseurs sont en fait des systèmes binaires.

Grâce à la conception de la mission DART, la « mort » brutale du vaisseau spatial n’a pas marqué la fin des données que les scientifiques peuvent utiliser pour comprendre Dimorphos.

DART a emporté avec lui un petit compagnon appelé LICIACube, un CubeSat chargé de capturer des images d’astéroïdes, qui a été déployé quelques semaines avant l’impact. LICIACube était équipé de deux caméras et a dépassé le site d’impact environ trois minutes après l’arrivée de DART dans l’espoir de détecter un cratère ou des débris.

Les images de LICIACube ont montré des débris volant de Dimorphos dans des banderoles. « Ces images étaient assez impressionnantes et surprenantes », a déclaré le scientifique.

Ces grandes quantités de débris suggèrent que Dimorphos est constitué d’un matériau relativement faiblement lié. Envisagez de lancer une balle de tennis dans un bac à sable plutôt que sur le trottoir. Mais il y a aussi un inconvénient à la « confusion » de l’impact. Les images du LICIACube sont tellement jonchées de débris que les scientifiques ne peuvent pas déchiffrer grand-chose sur la surface naturelle de l’astéroïde à partir de ces images.

Mais LICIACube n’a pas été le seul témoin du crash. La mission a également recruté des télescopes au sol et dans l’espace pour observer les conséquences de la collision DART.

L’objectif de défense planétaire de la mission a conduit le devoir principal de ces observateurs. Si les humains découvrent un astéroïde qui menace d’entrer en collision avec la Terre, disent les experts de la défense planétaire, raccourcir l’orbite de l’astéroïde autour du Soleil pourrait garantir que les deux corps ne risquent plus de se trouver au même endroit au même moment.

À cette fin, les télescopes se sont concentrés sur l’objectif de chronométrer le temps qu’il faut maintenant à Dimorphos pour faire le tour de Didymos. L’orbite de Dimorphos durait auparavant 11 heures et 55 minutes; suite à l’impact, cette période a été raccourcie de 32 minutes. C’était au sommet des attentes des scientifiques avant le lancement. Et puisque les débris volants de Dimorphos auraient contribué au décalage orbital, la forte diminution souligne la quantité de débris créés par DART.

Mais les observations en cours en disent également beaucoup aux scientifiques sur les astéroïdes en tant que roches spatiales, ainsi que sur ce qui se passe lorsque des astéroïdes entrent naturellement en collision.

Queues dimorphes (Image : Disclosure/NASA, ESA, STScI, Jian-Yang Li (PSI))

queues

En règle générale, Didymos est un point lumineux unique pour les télescopes au sol. Mais à peine deux jours après l’impact, la paire d’astéroïdes présentait deux longues queues brillantes semblables à des comètes qui s’étendaient sur 10 000 kilomètres dans l’espace.

Comme pour les images LICIACube, les observations de queue suggèrent que DART a laissé un gros gâchis. Alors que la pression de rayonnement du soleil poussait les débris vers la queue, ces débris réfléchissaient également la lumière du soleil, d’où la tache lumineuse. « Cela ressemble fondamentalement à une petite comète, une comète temporaire », a déclaré Ernst.

Les scientifiques ont pu observer le déplacement de la queue dans les semaines suivant l’impact du DART. Le télescope Hubble a été particulièrement important sur ce front, observant l’astéroïde 18 fois depuis la collision et capturant des dimorphes faisant germer la deuxième queue, ce que les comètes font parfois aussi.

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire avant que les scientifiques ne soient prêts à tirer de grandes conclusions sur les astéroïdes à partir de leurs aperçus de Didymos et Dimorphos.

Avec des informations de Space.com

Image en vedette : NASA

