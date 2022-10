La sonde spatiale de la NASA capture deux comètes se dirigeant vers le Soleil

La NASA et l’Observatoire solaire et héliosphérique (SOHO) de l’Agence spatiale européenne (ESA) ont photographié deux comètes « Kreutz sungrazer » plongeant dans la surface du Soleil. Plus de 4 000 fragments de Kreutz ont été observés tombant dans l’étoile par SOHO.

Les comètes solaires de Kreutz appartiennent à un groupe d’orbites très similaires, dont plusieurs sont attirées par le Soleil. On pense qu’ils proviennent tous de la comète mère qui s’est disloquée et dont les fragments ont donné naissance à des milliers de petites comètes.

Dans une interview avec Newsweek, l’astronome de l’Universidad de La República en Uruguay, Tabare Gallardo, a déclaré qu' »on ne sait pas quand cette rupture s’est produite ». Karl Battams du U.S. Naval Research Laboratory a déclaré à spaceweather.com qu’« au moins 30 % des sungrazers vraiment brillants, comme ceux que l’on voit sur les images de SOHO, finissent par avoir un petit compagnon principal ou sont entraînés ».

Voici une vue plus large – la comète est dans le coin inférieur droit. L’étoile brillante est Spica. (Images traitées par moi, donc pas de jolie couleur bleue parce que j’aime mieux les niveaux de gris.) pic.twitter.com/Bt9xom8JcN – Karl Battams (@SungrazerComets) 21 octobre 2022 Reproduction : Karl Battams/Twitter

Quelques sungrazers Kreutz ont été observés tout au long de l’histoire enregistrée. Certains disent que la comète d’origine était la Grande Comète de 371 av. J.-C., qui semblait plus brillante que toutes les étoiles du ciel. Les scientifiques estiment que cette comète pourrait avoir un diamètre de plus de 120 kilomètres.

« Ces comètes se déplacent autour du Soleil sur des orbites elliptiques ou hyperboliques. L’un des points de l’ellipse ou de l’hyperbole est le point le plus proche du Soleil. Si cette distance est inférieure au rayon solaire, alors le noyau de la comète plonge nécessairement dans le Soleil », a déclaré Lubos Neslusan, astronome à l’Académie slovaque des sciences, à Newsweek.

Selon spaceweather.com, les astronomes ont observé un plus grand groupe de comètes Kreutz entrer en collision avec le Soleil, mais aucune collision de gros amas n’a encore été observée. « Nous n’avons absolument aucune idée de ce à quoi ressemble la distribution réelle des comètes Kreutz autour de leur orbite », a déclaré Battams. Comme il s’agit d’un phénomène très étendu dans le temps, dont nous avons eu des nouvelles récemment, les chercheurs doivent poursuivre leurs observations et leurs enregistrements.

Image : Une comète (à gauche) et une capture d’écran du vaisseau spatial SOHO. Les deux comètes se rapprochent du Soleil. Crédits : ESA / NASA / USNRL / KARL BATTAMS

« La plupart des comètes ne plongent pas dans le Soleil… pas à court terme. On estime que le processus de collision prend des millions d’années pour se produire », a déclaré Paul Wiegert, physicien et astronome à l’Université de Western Ontario, à Newsweek. Lorsque ces corps célestes frappent le Soleil, ils sont vaporisés par les très hautes températures de surface, qui atteignent jusqu’à 5 778 K ou 5 505°C.

