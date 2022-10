Un arbre géant découvert au Brésil rend hommage à une grande icône de la musique brésilienne

Un arbre géant découvert dans la municipalité de Branquinha, dans l’État d’Alagoas, a été nommé Hermeto Pascoal, une grande icône de la musique brésilienne, également née à Alagoas. Selon Agência Brasil, jusqu’à présent, seuls trois individus de l’espèce Dipteryx hermetopascoaliana ont été catalogués.

Ces arbres appartiennent à un fragment de forêt préservée à l’intérieur d’une ferme, entourée de plantations de canne à sucre. Des chercheurs du Jardin botanique de Rio de Janeiro, de l’Université fédérale de Bahia et de l’Université d’État de Feira de Santana qui ont fait la découverte.

Des notices plus détaillées sur Dipteryx hermetopascoaliana sont publiées dans un article publié plus tôt ce mois-ci dans une revue internationale spécialisée.

Selon les chercheurs impliqués dans l’examen, il s’agit de la seule espèce géante du genre Dipteryx et peut atteindre jusqu’à 30 mètres de hauteur. La plupart des espèces de ce genre se trouvent en Amazonie, mais des matériaux à base de plantes ont apporté des nouvelles d’individus existant également dans la région de la forêt atlantique.

Les recherches ont failli ne pas donner de résultats, car lors de plusieurs incursions, les chercheurs n’ont trouvé que des forêts déboisées, jusqu’à atteindre cette petite zone préservée. Le Dipteryx appartient à la famille des légumineuses et a également des sœurs plus connues telles que les arbres cumaru, une graine avec un arôme similaire à la vanille, et le baru, une noix largement consommée dans le centre-ouest du Brésil.

Comme le musicien, l’espèce représente la résistance

Avec un tronc de couleur claire et une hauteur qui se détache au milieu de la forêt, Dipteryx hermetopascoaliana est la première espèce du genre décrite dans la forêt atlantique, le biome le plus dévasté du Brésil. Il ne reste que 10 % de la couverture originelle de la forêt atlantique. L’arbre a déjà été découvert sous la menace d’extinction. Heureusement, il était encore possible d’en trouver une copie.

L’hommage à Hermeto Pascoal a été rendu en raison de la similitude régionale -les deux sont d’Alagoas- et de la représentativité de la résistance que portent à la fois le musicien et l’espèce. L’arbre en tant que représentant de la résistance de la forêt atlantique et Hermeto en tant que représentant de la résistance de la diversité culturelle brésilienne.

