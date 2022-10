Les aurores peuvent indiquer des trous dans la couche d’ozone ; comprendre

Les scientifiques ont vérifié un nouveau facteur destructeur de la couche d’ozone : les éruptions solaires. Bien qu’elles déclenchent des spectacles spectaculaires dans le ciel nocturne, comme des aurores boréales, ces éruptions dégradent la couche qui entoure la Terre. Les particules de plasma chargées émises par le Soleil ont creusé un trou de près de 400 kilomètres de large dans la couche d’ozone, et juste en dessous, une aurore isolée s’est formée.

La corrélation des aurores boréales dans cet aspect était peu jusqu’alors. La majeure partie de l’ozone a disparu en environ une heure et demie. Dans un communiqué, les chercheurs de l’étude ont déclaré qu’ils ne s’attendaient pas à ce qu’autant d’ozone se dégrade au cours de ce phénomène.

Les aurores à protons isolées ne sont peut-être pas aussi frappantes que celles apparaissant au nord ou au sud du globe, mais elles sont toujours visibles à l’œil humain. Un assaut de plasma libéré par le Soleil fait sortir des ions et des électrons hautement énergisés. Ces particules sont piégées dans les ceintures de rayonnement de van Allen, qui empêchent les particules de bombarder directement la Terre et de la transformer en une friche déchirée par le soleil comme Mars.

Image : Le graphique montre la trajectoire des particules à haute énergie et comment elles peuvent créer des trous localisés dans la couche d’ozone de la Terre tout en déclenchant des aurores. Crédits : Université de Kanazawa

Les particules arrivant dans la ceinture de rayonnement interne peuvent perturber l’atmosphère terrestre lorsqu’elles entrent en contact avec le champ magnétique terrestre. Les oxydes d’azote et d’hydrogène sont libérés par les interactions des particules solaires avec l’atmosphère et appauvrissent l’ozone. Heureusement, cette situation ne s’applique qu’à la couche d’ozone dans la mésosphère, qui se rétablit plus rapidement que le reste. La stratosphère – la partie de la couche d’ozone la plus affectée par l’activité humaine –, par exemple, se rétablit plus lentement.

Les chercheurs d’une étude ont déclaré que les aurores à protons isolées affectent la Terre d’autres manières, telles que la connexion entre la météo spatiale et le système climatique. Les changements dans la météo spatiale peuvent entraîner la défaillance des satellites et des infrastructures électriques, et les particules chargées constituent un danger pour les astronautes. Grâce à ces nouvelles découvertes, les scientifiques seront en mesure de prédire les fluctuations de la météo spatiale qui pourraient éventuellement affecter l’atmosphère de la planète.

