Le changement climatique pourrait rendre difficile l’élimination des débris de l’atmosphère terrestre

Une nouvelle étude du British Antarctic Survey a révélé que l’augmentation des niveaux de dioxyde de carbone réduisait la densité de la haute atmosphère terrestre. Cette situation rend difficile l’élimination des débris dangereux autour de la planète, car elle réduit la traînée et maintient les objets en orbite plus longtemps.

D’un autre côté, cela pourrait être une bonne nouvelle pour les opérateurs de satellites, qui ont récemment vu ces instruments chuter plus rapidement que jamais en raison de la détérioration de la météo spatiale.

Les satellites éteints et les débris spatiaux descendent lentement dans l’atmosphère et verront leurs orbites perturbées plus longtemps. Cela indique un risque accru de collisions dangereuses qui pourraient générer de grandes quantités de fragments de débris.

La chercheuse Ingrid Cnossen, du British Antarctic Survey, a utilisé des modèles informatiques de toute l’atmosphère pour conclure que les changements inquiétants de la densité atmosphérique ne seront mesurables qu’à des altitudes comprises entre 90 et 500 kilomètres.

Cnossen a analysé les 50 dernières années de l’évolution de l’atmosphère et l’a comparée avec des projections basées sur des scénarios d’émissions futures. Ce modèle du futur a révélé une double réduction de la haute atmosphère par rapport aux 50 dernières années.

Image : Illustration d’artiste de débris spatiaux en orbite autour de la Terre. Crédits : NASA

Le chercheur a attribué le résultat aux émissions de dioxyde de carbone. « Il est de plus en plus important de comprendre et de prévoir l’impact du changement climatique sur ces régions, en particulier pour l’industrie des satellites et les décideurs politiques qui sont impliqués dans l’établissement de normes pour cette industrie », a déclaré Cnossen.

Fait intéressant, l’amincissement de la haute atmosphère est lié au refroidissement causé par les gaz à effet de serre, un effet paradoxal qui va à l’encontre de ce que les scientifiques voient plus près de la Terre. Certains chercheurs soulignent que cet amincissement est causé par la faible répartition des molécules d’air dans la haute atmosphère par rapport aux couches plus proches de la planète.

Syndrome de Kessler : cascade de collisions avec des débris spatiaux

Les experts craignent que cette réduction de la traînée n’aggrave le problème des débris spatiaux qui préoccupe la communauté spatiale depuis quelques années maintenant. Cnossen a déclaré qu’à mesure que le danger en orbite augmente, elle espère « que ce travail aidera à orienter les actions appropriées pour contrôler le problème de la pollution spatiale et garantir que la haute atmosphère reste une ressource utilisable pour l’avenir ».

Actuellement, le réseau de surveillance mondial des États-Unis maintient sur son radar quelque 30 000 débris en orbite terrestre de plus de 10 centimètres. Selon les données de l’Agence spatiale européenne (ESA), environ un million de fragments d’un centimètre de large sont éparpillés sur la planète. La situation tend à s’aggraver à mesure que le nombre de satellites dans l’espace proche de la Terre augmente rapidement avec le déploiement de nouvelles constellations.

Certains experts craignent que nous soyons au début d’un phénomène connu sous le nom de syndrome de Kessler, une cascade imparable de collisions qui pourrait rendre l’espace autour de la Terre complètement inutilisable. Il existe plusieurs instituts et entreprises à la recherche d’une solution à ce problème, mais maintenant, le changement climatique est un facteur aggravant dont tout le monde doit tenir compte.

