La « crevette corrompue » brésilienne est une espèce différente des nord-américains

Un crustacé trouvé au large des côtes brésiliennes a été identifié comme une nouvelle espèce de « crevette corrompue ». Le surnom est lié à l'époque de la dictature militaire, quand il y avait de nombreux crimes de corruption, tous gardés secrets, ce qui rendait pratiquement impossible la capture des criminels – tout comme ces animaux, qui existent en grand nombre, mais sont difficiles à capturer.

Des chercheurs identifient les principales espèces de « crevettes corrompues » au Brésil. Crédit : Unesp

Dirigé par le biologiste marin chilien Patrício Hernáez, de l’Institut des biosciences du Campus côtier de São Paulo (CLP) de l’Université d’État de São Paulo (Unesp), et publié dans Journal d’histoire naturelle, l’étude qui a classé la crevette comme nouvelle espèce a mis fin à une longue polémique scientifique qui traînait depuis près de 40 ans.

Jusque-là, on croyait que les crevettes brésiliennes étaient de la même espèce que celles trouvées aux États-Unis, le Callichirus majeurmais la nouvelle approche a réussi à prouver qu’il s’agit d’animaux différents – exactement comme l’avait prédit le biologiste brésilien Sérgio de Almeida Rodrigues, de l’Université de São Paulo (USP), à la fin des années 1980. L’enquête indique également qu’il existe deux autres nouvelles espèces qui n’ont pas encore été décrites.

Malgré l’identification des différences, Rodrigues n’a pas eu le temps de décrire la nouvelle espèce. « Le problème, c’est que les caractéristiques qu’il relevait étaient trop variables, et cela ne lui permettait pas de valider ses recherches. Il n’a pas pu publier ce résultat, et ils ont continué à appeler toutes les espèces de Callichirus majeur», explique Hernaez.

Lui et son équipe ont mené trois expéditions sur les plages de toute la côte brésilienne entre 2015 et 2018, collectant plus d’un millier d’échantillons de crustacés, à l’aide d’une pompe aspirante manuelle à base de tuyaux en PVC dans les petits trous que les crevettes laissent dans le sable. et qui apparaissent avec le retrait de la marée.

Patrício Hernáez collecte des échantillons de crevettes corrompues sur la plage de Gonzaga, à Santos, sur la côte sud de São Paulo. Crédit : Patricio Hernaez

Leurs analyses ont permis de différencier, pour la première fois, les caractéristiques de l’animal retrouvé au Brésil. Pour cela, la biologie moléculaire a été utilisée, comparant le séquençage génétique d’échantillons brésiliens avec des échantillons américains, qui se trouvent au Natural History Museum de Washington, aux États-Unis, et avec du matériel disponible au USP Museum of Zoology.

Selon le biologiste, l’espèce brésilienne présente des différences morphologiques au niveau du pédoncule oculaire, du pédoncule anténulaire et du chélipède (« pince »), entre autres, tant chez les mâles que chez les femelles.

« [Pedúnculo antenular] c’est la région antérieure de la tête, qu’on appelle chez les crevettes, et qui a deux paires d’antennes. Entre la première paire d’antennes, il y a les tiges oculaires, là où se trouvent les yeux des animaux », a expliqué Hernáez à G1.

Ainsi, une nouvelle espèce est apparue, nommée, évidemment, de callichirus corruptusla plus fréquente et dominante sur la côte brésilienne.

Avant identification, trois espèces distinctes du genre callichirus dans le monde. L’un s’étendait de la côte de la Floride au nord des États-Unis (et serait le même que le Brésil), un autre du golfe du Mexique au sud, jusqu’aux Caraïbes colombiennes, et le dernier, du Panama au golfe du Californie (dans l’océan Pacifique).

La gamme de crevettes callichirus corruptus il s’étend du Pará à Santa Catarina, mais il est possible qu’il soit également réparti le long des côtes de la Guyane et du Venezuela, selon l’auteur de l’étude. Cependant, il n’était pas encore possible de comparer les échantillons.

Selon Hernáez, la crevette corrompue est typique des plages de sable fin ou moyen. Le biologiste explique que l’espèce a un rôle écologique très important, car ces animaux sont des consommateurs de matière organique.

Ils construisent un système de galeries en creusant le sable. Avec cette habitude, cette espèce maintient et renouvelle les habitats pour d’autres organismes, en plus de favoriser le retour de la matière organique et le recyclage des nutriments.

Sur les plages de Santos (SP), il est possible de trouver un grand nombre de galeries de crevettes corrompues au mètre carré. « En marchant, vous voyez de nombreux petits trous. En effet, cette plage, en particulier, a une forte charge de matière organique en raison de la grande quantité qui arrive par l’émissaire. Toute cette matière organique est nettoyée par les crevettes corrompues », a déclaré Hernáez.

Pour lui, pouvoir confirmer la théorie de Sérgio Rodrigues et donner le nom sous lequel l’espèce s’est fait connaître sur les plages du Brésil est la plus grande réussite de son étude. « Souvent, vous ne pouvez pas défendre un mystère de la biologie dans la vie, et c’est le cas du professeur Rodrigues, qui a apporté une grande contribution. Notre travail vient un peu donner raison à son travail et clarifier ce doute scientifique qui a persisté pendant quatre décennies. Nous avons apporté un petit grain de sable ».

