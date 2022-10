Les pilotes d’Azul repèrent un OVNI lors d’un vol au-dessus de Santa Catarina

Samedi soir dernier (22), les pilotes d’Azul Linhas Aéreas qui effectuaient un vol commercial de São Paulo (SP) à Porto Alegre (RS) ont déclaré avoir vu une lumière étrange en passant au-dessus de Santa Catarina, semblable au phare d’un avion. Cependant, il n’y avait aucun autre avion sur les radars dans la même région, ce qui indique qu’il s’agissait d’un objet volant non identifié (OVNI).

Dans la vidéo ci-dessous, qui montre le mouvement de l’aéroport international Salgado Filho, dans la capitale du Rio Grande do Sul, il est possible d’entendre la conversation du commandant avec la tour de contrôle du trafic aérien.

Les passages où il y a des citations à l’OVNI sont : 22:29:00, 22:29:47, 22:36:40, 22:41:40, 22:43:57, 22:45:07, 22:46 : 26 et 22:54:30 (à l’heure vue dans le coin supérieur de la vidéo).

Dans l’un des moments, le pilote du vol 4517 commente qu' »il n’y avait pas de schéma de circuit de trafic » dans le mouvement de la lumière, étant « un mouvement aléatoire ». Dans une autre partie de l’enregistrement, il rapporte que la lumière « apparaît et disparaît, apparaît et disparaît, plusieurs fois ».

Plus loin, le contrôleur aérien informe les pilotes qu’il transmettra le numéro de contact de la défense aérienne, afin qu’ils transmettent le plus d’informations possible sur ce dont ils ont été témoins.

Les observations d’OVNI sont courantes parmi les pilotes du monde entier. Aux États-Unis, le National Defense Authorization Act a exigé la création d’un bureau permanent pour abriter les efforts d’enquête sur ces événements (également appelés phénomènes aériens non identifiés – UAP), présentant un rapport annuel et des résumés d’activités au Congrès deux fois par an. Le bureau est connu sous le nom de Groupe d’identification et de gestion de la synchronisation des objets aériens (AOIMSG).

« Les PAN sont une menace potentielle pour la sécurité nationale », a déclaré le président du groupe, André Carson, qui est un représentant de l’État de l’Indiana pour le Parti démocrate, déclarant également que les pilotes militaires qui ont vu n’importe quel type d’OVNI ont été ridiculisés pendant longtemps.

« Les pilotes ont évité de signaler ou ont ri quand ils l’ont fait », a déclaré Carson lors d’une audience tenue en mai de cette année, à l’occasion du lancement de l’AOIMSG. « Les responsables du ministère de la Défense ont relégué la question à l’écart, ou l’ont entièrement balayée sous le tapis, par crainte d’une communauté de sécurité nationale sceptique. »

Les enquêtes américaines sur les ovnis s’étendent sur environ soixante-dix ans. Un petit échantillon d’initiatives de l’Air Force, par exemple, comprend le projet Sign (achevé en 1947), le projet Grudge (achevé en 1948) et le célèbre projet Blue Book (1952-1969), qui a analysé plus de 12 600 rapports.

