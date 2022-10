Une étoile naine fait exploser l’atmosphère d’une exoplanète voisine

Un article récemment publié dans la revue scientifique Lettres du journal astrophysique décrit une découverte d’une violence incroyable : l’exoplanète GJ 1252b, située à seulement 65 années-lumière de la Terre, a vu son atmosphère dynamitée par son étoile hôte, une naine M.

Comme cette planète orbite très près de l’étoile, complétant le cycle toutes les 24 heures terrestres seulement, elle reçoit beaucoup de rayonnement. « La pression de rayonnement est immense, suffisante pour faire exploser l’atmosphère d’une planète », a déclaré Michelle Hill, astrophysicienne à l’Université de Californie-Riverside et co-auteur de l’étude.

Illustration d’une atmosphère emportée par une étoile proche. Image : NASA

Ce n’est pas très différent de ce qui se passe avec Mercure, par exemple, dans notre système solaire. Il n’a pas d’atmosphère et est alternativement chauffé et gelé en orbite autour du Soleil.

En fait, même la Terre perd également de l’atmosphère à cause de l’activité solaire. Il s’avère que le volcanisme et d’autres processus divers libèrent des gaz dans notre atmosphère, ce qui atténue le problème.

En d’autres termes, la Terre a de la chance. Mais des planètes comme Mercure et GJ 1252b ne le sont pas. Et cela a des implications profondes pour la recherche de mondes susceptibles d’abriter la vie.

Selon une étude, l’exoplanète GJ 1252b, située à seulement 65 années-lumière de la Terre, a vu son atmosphère explosée par son étoile hôte, une naine M. Image : NASA/JPL-Caltech

Aucune chance de trouver de la vie sur des exoplanètes en orbite très proche avec des étoiles naines M

Il y a des millions d’étoiles naines M dans la seule Voie lactée. Ils varient en taille d’environ un dixième à deux tiers de la masse du Soleil et peuvent être actifs, tout comme le Soleil, en éclatant fortement et en envoyant des balises à travers ses systèmes. La plupart ont au moins une planète dans leurs zones habitables et d’autres à diverses distances.

Et l’activité stellaire qui fait exploser les atmosphères planétaires, bien sûr, détruit également toute chance de vie sur ces mondes. Parce que les naines M sont si nombreuses, cela diminue le nombre de planètes dans la galaxie qui soutiendraient réellement la vie.

Selon l’étude de Hill et de son équipe, il est possible que l’état de GJ 1252b soit un mauvais signe pour des planètes encore plus éloignées de ce type d’étoile. « C’est quelque chose que nous apprendrons du télescope spatial James Webb, qui observera des planètes comme celles-ci. »

Les étoiles naines M peuvent être des tueurs d’atmosphère, mais elles ne représentent pas seulement le malheur et la tristesse. Même si une grande partie d’entre eux font exploser leurs planètes en ruine, au moins un millier d’autres pourraient promouvoir des conditions propices à la vie sur leurs mondes, selon Hill. « Si une planète est suffisamment éloignée d’une naine M, elle pourrait potentiellement conserver une atmosphère. Nous ne pouvons pas encore conclure que toutes les planètes rocheuses autour de ces étoiles sont réduites au sort de Mercure. Je reste optimiste », a déclaré le chercheur.

La science derrière la situation dans GJ 1252b est intrigante. Les données du télescope spatial Spitzer à la retraite ont été utilisées pour évaluer le rayonnement infrarouge de la planète, montrant comment son étoile hôte aurait dynamité son atmosphère.

Les températures de surface diurnes sur GJ 1252b oscillent autour de 1 227 °C, suffisamment chaudes pour faire fondre l’or, l’argent et le cuivre. La chaleur, ainsi que la supposée faible pression de surface, ont conduit les scientifiques à croire que même s’il y avait une atmosphère de dioxyde de carbone (qui emprisonnerait la chaleur à la surface), cette « couverture » ne tiendrait pas longtemps.

« La planète pourrait avoir 700 fois plus de carbone que la Terre, et toujours pas d’atmosphère. Le gaz s’accumulerait initialement, mais ensuite il ralentirait et se corroderait », a déclaré Stephen Kane, astrophysicien à l’UCR et co-auteur de l’étude.

Comme le souligne le site Web Univers aujourd’huià long terme, si toutes ces circonstances se maintiennent dans une population substantielle d’étoiles naines M, cela pourrait déplacer la recherche de planètes habitables vers d’autres candidats autour d’étoiles moins volatiles.

