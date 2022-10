Cette semaine a une éclipse solaire! Apprenez à regarder

Ce mardi (25), a lieu la dernière éclipse solaire de 2022. Malheureusement, le spectacle ne sera visible que dans certaines parties de l’Europe, de l’Asie occidentale et du nord-est de l’Afrique. Mais, pour ceux qui se trouvent en dehors de ces régions et souhaitent suivre l’événement, des retransmissions en direct sont programmées sur internet.

Ce mardi (25), la dernière éclipse solaire de l’année a lieu. Image : Warachai Krengwirat –

D’après le site espace.com, l’éclipse solaire sera partielle et commencera à 5h58, lorsque la Lune commencera à passer devant le Soleil, se terminant vers 10h00. (Toutes les heures mentionnées sont basées sur le fuseau horaire de Brasilia).

Les éclipses solaires se produisent lorsque la Lune glisse entre la Terre et le Soleil, projetant une ombre sur la planète et bloquant tout ou partie de la lumière solaire. Avant celui-ci, le plus récent s’est produit le 30 avril. L’événement n’a pu être observé que par ceux du sud de l’Amérique du Sud, où il était plus intense, couvrant entre 40% et 54% du disque solaire. D’autres endroits où le phénomène a pu être observé étaient certaines régions de l’Antarctique et dans la partie sud des océans Pacifique et Atlantique.

Ni les éclipses solaires partielles ni totales ne sont visibles de toutes les parties du globe. En effet, la Lune est beaucoup plus petite que la Terre et son ombre ne mesure que quelques centaines de kilomètres de large, ce qui l’empêche de « tomber » sur toutes les parties de la planète en même temps.

Le maximum que le disque solaire sera couvert ce mardi est de 82%, à un endroit appelé « le point de l’éclipse centrale »: l’endroit sur Terre où une ligne imaginaire reliant le centre du Soleil et le centre de la Lune rencontre le surface de notre planète. Dans le cas de cette dernière éclipse solaire de l’année, ce point sera au pôle Nord.

Les régions plus éloignées de cet emplacement auront des vues de moins en moins privilégiées. En Russie, 80% du Soleil sera éclipsé, la zone d’ombre tombant à 70% en Chine, 63% en Norvège et 62% en Finlande.

Ce ne sera pas une éclipse solaire totale partout dans le monde car pendant l’événement, la Lune et le Soleil ne seront pas parfaitement alignés, il n’y aura donc aucun endroit sur Terre où la Lune couvrira complètement le Soleil.

Diffusions en direct de la dernière éclipse solaire de l’année

Pour ceux qui veulent suivre l’événement, il y a au moins trois diffusions en direct déjà programmées : celle de l’Observatoire Royal de Greenwich, celle du Projet de Télescope Virtuel et celle de l’Observatoire Mobile sur le site Heure et date.

La diffusion depuis l’Observatoire royal de Greenwich, sur sa page YouTube, débutera à 6h05, avec des images détaillées capturées par le télescope astrographique Annie Maunder et des commentaires d’experts en astronomie.

Le projet de télescope virtuel, un service fourni par l’Observatoire astronomique Bellatrix, basé à Rome, commencera sa transmission à 6 heures du matin, en direct de Ceccano, en Italie, avec les commentaires de l’astrophysicien Gianluca Masi. Les passionnés d’astronomie peuvent suivre sur le site Web du projet ou sur YouTube.

L’équipe de l’Observatoire mobile de Heure et date est celui qui commencera la transmission plus tôt : à partir de 5h30. Un blog exclusivement dédié à eclipse est hébergé sur le site, qui présentera des reportages en temps réel sur l’événement, tandis que, simultanément, la chaîne YouTube de la plateforme assurera une couverture en direct.

Il y aura également une retransmission en direct sur la chaîne Youtube de l’Observatoire national, qui a réalisé un direct commenté à l’occasion de l’éclipse d’avril. Bien qu’aucune vidéo ne soit programmée sur la chaîne, l’institution a inscrit l’événement sur son calendrier de diffusion officiel sur le site internet. « Au dernier trimestre 2022, plus précisément le 25 octobre, il y aura une éclipse partielle de Soleil qui ne sera pas visible dans les Amériques, et donc ne sera pas visible au Brésil. Mais l’Observatoire national retransmettra [sic] en direct », lit-on dans le communiqué.

