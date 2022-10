La plus ancienne carte des étoiles du monde retrouvée « effacée » parmi les documents religieux

Un fragment du plus ancien texte candidat de la carte des étoiles au monde a été retrouvé caché sous neuf feuilles du codex religieux Climaci Rescriptus au monastère Sainte-Catherine sur la péninsule du Sinaï en Égypte. Cette carte se trouve sous un autre texte écrit, sur une feuille de parchemin médiéval, et est considérée comme faisant partie du catalogue d’étoiles perdu du IIe siècle av.

Le codex est un palimpseste, c’est-à-dire un papyrus sur lequel les écritures originales ont été grattées et ont fait place à un nouveau texte, en l’occurrence des textes chrétiens palestiniens araméens racontant des histoires de l’Ancien et du Nouveau Testament.

Ce n’est qu’avec la visualisation d’images multispectrales qu’il a été possible de trouver des nombres indiquant, en degrés, la longueur et la largeur de la constellation de la couronne boréale et les coordonnées des étoiles situées dans ses coins les plus éloignés. L’historien et chercheur principal de l’étude, Victor Gysembergh, a déclaré à Nature qu’il était très excité dès le début de l’examen. « Il était immédiatement clair que nous avions des coordonnées stellaires », a déclaré le chercheur.

Lire la suite:

42 photographies ont été prises à partir de chacune des neuf pages à une large gamme de longueurs d’onde avant de numériser les photos avec des algorithmes informatiques qui présentaient le texte caché en dessous. Après avoir lu les coordonnées des fragments graphiques, les chercheurs ont cherché à identifier, par inversion du temps, en quelle année étaient les étoiles de la couronne boréale au moment de la rédaction du document. Et les chercheurs ont découvert… qu’elle date d’environ 129 av. J.-C., lorsque le grec Hipparque (190-120 av. J.-C.) était un astronome vétéran, considéré comme le premier à avoir tenté de cartographier le ciel nocturne.

De faibles traces du texte caché ont été révélées par des images multispectrales. Crédits : Museum of the Bible/Ancient Manuscripts Electronic Library/Project Lazarus/Université de Rochester/traitement multispectral par Keith T. Knox/tracés par Emanuel Zingg

Père de l’astronomie scientifique : Hipparque

Hipparque est considéré comme le « père de l’astronomie scientifique » et a passé une grande partie de ses dernières années à faire des observations astronomiques de l’île de Rhodes, en Grèce. Malheureusement, il n’y a pas beaucoup de documentation sur la vie de cet astronome, mais les textes historiques lui attribuent un certain nombre d’avancées scientifiques impressionnantes, telles que la modélisation précise des mouvements du Soleil et de la Lune ; l’invention d’une échelle de luminosité des étoiles ; le développement de la trigonométrie ; et peut-être l’invention de l’astrolabe, un appareil portable en forme de disque qui peut calculer les positions précises des corps célestes.

En 134 avant JC, Hipparque a vu et enregistré l’existence d’une nouvelle étoile dans un espace auparavant vide. C’est le « mouvement de cette étoile dans sa ligne de luminosité qui l’a amené à se demander si cela se produisait fréquemment, si les étoiles que nous considérons comme fixes sont également en mouvement », a écrit Pline l’Ancien, célèbre naturaliste et commandant militaire.de l’ancien Empire romain, dans son livre « Histoire naturelle ».

Hipparque a défié même l’Église et a procédé au catalogage de quelque 850 étoiles dans le ciel nocturne, en notant leurs emplacements précis et leur luminosité. De ses observations, il a correctement conclu la raison du changement dans les positions apparentes des étoiles.

L’historien de l’astronomie de l’Université de Berlin, Mathieu Ossendrijver, a déclaré à Nature que « ce catalogue d’étoiles, qui a plané dans la littérature comme une chose presque hypothétique, est devenu très concret ».

La majeure partie du codex se trouve au Musée de la Bible à Washington

Pour poursuivre l’enquête, les chercheurs espèrent améliorer leurs techniques d’imagerie et scanner davantage le codex. La plupart des 146 feuilles de manuscrits appartiennent au milliardaire américain et fondateur de Hobby Lobby, Steve Green, et sont exposées à son musée de la Bible à Washington, DC En 2021, Hobby Lobby a été contraint de remettre plus de 17 000 artefacts de contrebande, initialement pillés en Irak la guerre en Irak, aux autorités fédérales.

En plus du codex, les chercheurs pensent que des pages supplémentaires de la carte des étoiles pourraient être cachées dans les plus de 160 palimpsestes du monastère de Santa Catarina. À d’autres moments, des textes médicaux grecs jusque-là inconnus ont été découverts, y compris des instructions chirurgicales, des recettes de médicaments et des guides de plantes médicinales, à l’intérieur du monastère.

Avez-vous regardé nos nouvelles vidéos sur Youtube? Abonnez-vous à notre chaîne !