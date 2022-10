L’ouragan Roslyn frappe la côte Pacifique du Mexique

Roslyn, un puissant ouragan de catégorie 3, a frappé l’État mexicain de la côte pacifique de Nayarit tôt dimanche matin. Avec de fortes tempêtes et risquant de faire des morts, le phénomène a laissé les autorités en alerte.

Selon le National Hurricane Center (NHC) des États-Unis, l’ouragan est entré « près de Santa Cruz, Nayarit, vers 11h20 GMT (8h20 GMT).

Jusqu’à présent, les autorités ont confirmé la mort de deux personnes. Un homme de 74 ans de Santiago Ixcuintla et une femme de 39 ans qui se trouvaient à Rosamorada.

REUTERS/Liberto Urena

Le service météorologique mexicain avait déjà mis en garde contre la possibilité que le phénomène provoque des vents violents, de fortes pluies, des pannes du système d’alimentation électrique et des vagues pouvant atteindre six mètres sur les côtes de Nayarit, Jalisco et Colima (ouest).

Lire la suite:

Des centaines de personnes vivant dans des zones à risque ont abandonné leurs maisons et se sont rendues dans des abris temporaires ou chez des proches. Les autorités mexicaines ont averti les gens de rester à l’abri jusqu’à ce qu’une déclaration officielle confirme que le danger est écarté.

