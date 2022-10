Le Chili utilise une bouée de haute technologie pour protéger les baleines en voie de disparition

Une bouée intelligente qui peut « écouter » l’océan et surveiller le changement climatique est le nouveau pari d’une initiative qui vise à aider les baleines en voie de disparition.

L’équipement intelligent a été installé par la Blue Boat Initiative dans le golfe du Corcovado, à 1 100 km au sud de Santiago, au Chili. Sonia Espanol, directrice de l’initiative, a déclaré que l’objectif est de « couvrir l’intégralité de la route migratoire des baleines de l’Antarctique à l’Equateur ».

Fondation MERI via REUTERS

La zone choisie par l’initiative est stratégique. Le site, en plus d’abriter plusieurs espèces comme le rorqual bleu, le rorqual boréal et la baleine franche, a souffert du volume important du trafic maritime. Et la pollution sonore affecte les animaux qui dépendent du son pour chasser et naviguer.

Lire la suite:

À l’aide d’un logiciel appelé Listening to the Deep Ocean Environment (LIDO), la bouée peut surveiller les sons et identifier, grâce à l’intelligence artificielle, les espèces marines et les écosystèmes aquatiques en temps réel. L’équipement alerte également les navires à proximité afin qu’ils puissent réduire le bruit et éviter les collisions avec les animaux.

L’appareil contient également des capteurs pour mesurer la température de l’eau, les niveaux d’oxygène et d’autres fonctionnalités pour surveiller la santé des océans et l’impact du changement climatique.

Un poisson robot créé pour filtrer les microplastiques de l’océan remporte un prix

Le concours de robots naturels de l’Université de Surrey a décerné le premier prix à un poisson robot qui filtre les particules microplastiques de l’eau tout en nageant.

Le projet gagnant a été développé par la majeure en chimie Eleanor Mackintosh. Le poisson robot est capable de collecter de l’eau et de filtrer ensuite le microplastique dans une cavité interne. Une fine maille attachée aux fentes des « branchies » laisse passer l’eau, mais capte les particules de plastique, comme un filtre.

Le poisson robot mesure 50 centimètres de long et collecte des particules jusqu’à 2 millimètres. De plus, il dispose de capteurs embarqués qui surveillent la turbidité et les niveaux de lumière sous-marine, ainsi que d’une IMU (unité de mesure inertielle) pour suivre ses mouvements dans l’eau.