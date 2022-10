Déchets spatiaux : une tonne rentre chaque semaine dans l’atmosphère terrestre

On estime qu’une tonne de débris spatiaux rentre dans l’atmosphère terrestre chaque semaine. Mais c’est une moyenne, et en fait, ce que nous voyons, ce sont des mois d’indisponibilité suivis d’une courte période d’activité élevée, selon Marlon Sorge, directeur exécutif du Center for the Study of Orbital Debris and Re-entry. Société aérospatiale.

Cependant, ce n’est pas parce qu’un objet pénètre dans l’atmosphère qu’il atteindra la surface de la Terre. Après tout, en raison de sa petite taille, jusqu’à 60% des débris spatiaux se désintègrent lors de la rentrée, selon Sorge. Parmi les objets qui traversent l’atmosphère, la plupart tombent dans l’océan loin des zones peuplées.

Pourtant, chaque année qui passe, il y a plus de déchets spatiaux dans l’atmosphère. En 2021, par exemple, plus de 1 900 éléments ont été enregistrés pour la première fois dans l’index des objets spatiaux des Nations Unies.

Alors que la plupart de ces objets sont des satellites – qui, heureusement, deviennent de plus en plus petits – il y a encore d’autres parties plus grandes. Fin juillet 2022, par exemple, un propulseur de la fusée chinoise Longue Marche 5B est rentré dans l’atmosphère et s’est écrasé dans la mer de Sulu près des Philippines.

Les débris sont-ils dangereux ?

La probabilité qu’une personne soit tuée par un déchet spatial est de 10 % au cours de la prochaine décennie, selon une étude réalisée par l’Université de la Colombie-Britannique et publiée en 2022 dans la revue Nature Astronomy.

Les scientifiques ont dénombré 1 500 rentrées de corps de fusée dans notre atmosphère au cours des 30 dernières années. Sur ce total, plus de 70 % étaient des réintégrations incontrôlées.

« Nos estimations sont conservatrices. C’est probablement pire que cela », explique Aaron Boley, professeur à l’Université de la Colombie-Britannique et l’un des auteurs de l’étude.

Les scientifiques ne savent pas toujours comment un débris spatial entrera dans l’atmosphère ou dans quelle direction il ira – car même après calculs, il peut être influencé par les variations de l’atmosphère.

« Le problème est que vous ne savez pas où il va rentrer jusqu’à une orbite ou deux avant qu’il ne rentre », explique Boley. « Vous pouvez prendre vos meilleures mesures absolues, mais le fait est que vous avez cet objet qui tombe. »

A lire aussi :

Les déchets spatiaux ont-ils une solution ?

Heureusement, certaines actions peuvent aider à réduire les débris. La première consiste à utiliser les connaissances que nous avons déjà sur le sujet. Une étude de Progrès de la recherche spatiale, à partir de 2021, a révélé que l’endroit où les débris tombent dépend de l’orbite qu’ils ont au début de la rentrée. Par conséquent, l’utilisation d’un propulseur à ce stade peut aider à déterminer où ces débris atterrissent sur Terre.

La deuxième action s’adresse aux entreprises et aux agences spatiales. A l’instar de SpaceX, ils peuvent se consacrer à la conception de propulseurs capables de revenir à la surface de manière contrôlée.

Enfin, mais tout aussi important, est l’établissement de règles internationales pour les retours contrôlés. Actuellement, de nombreux pays ont des politiques laxistes sur le sujet – certains s’en fichent vraiment, mais d’autres exemptent les agences lorsqu’un lancement ne respecte pas les directives stipulées.

« Alors que nous nous développons dans l’espace, nous devons réaliser qu’il doit y avoir une large coopération », déclare Boley. « Il y a des implications pour le reste du monde qui doivent être prises en compte. »

Par l’Astronomie.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !