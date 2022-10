La planète trouvée en dehors du système solaire est aussi légère qu’une guimauve

Des scientifiques ont publié un article répertoriant l’identification d’une nouvelle planète en dehors de notre système solaire, avec le nom hostile de TOI-3757 b. Il entrerait dans une autre pour la liste déjà longue des exoplanètes, mais un détail attire l’attention sur le nouveau corps : il a une densité similaire à une guimauve.

La découverte a eu lieu à l’aide d’un télescope à l’observatoire national de Kitt Peak, situé dans l’État américain de l’Arizona, et la nouvelle exoplanète est grande, de la taille de Jupiter, mais la densité de son atmosphère ferait flotter le corps céleste sur l’eau. . C’est précisément pour cette raison qu’il a eu son atmosphère comparée à une guimauve.

Le document publié indique que le pelucheux TOI-3757 b orbite autour d’une naine rouge, à une distance d’environ 580 années-lumière d’ici et se trouve dans la constellation Auriga. La comparaison avec une guimauve s’est produite lorsque la densité de sa masse a été calculée comme étant d’environ 0,25 gramme par centimètre cube, soit à peu près la même que celle des bonbons à base de sucre – elle contient 0,27 gramme par centimètre cube.

La planète Marshmallow ne devrait pas être près de l’étoile

Aussi curieux que cela puisse paraître, les planètes à faible densité ne sont pas si rares. Le nouveau TOI-3757 b a la moitié du nombre enregistré par Saturne, soit 25% de la masse de Jupiter.

Un autre détail important est que les étoiles dans la phase naine rouge ont tendance à être moins chaudes que les nôtres, mais, en même temps, elles ont une histoire qui rend difficile la formation des planètes proches. L’article publié avec la découverte de la nouvelle exoplanète commence par dire qu’elle est la moins dense jamais trouvée dans un système comme celui où elle se trouve.

L’observation de la grande planète à densité de guimauve se poursuit et désormais le télescope James Webb va prêter main-forte. L’objectif initial est d’utiliser le spectromètre qui s’y trouve pour pouvoir lister de quels matériaux est constituée l’atmosphère la plus pelucheuse trouvée sur l’orbite d’une naine rouge – peut-être est-elle habitable et un jour nous pourrons y flotter, non ?

Image en vedette : Divulgation/NOIRLab/NSF/AURA/J. Da Silva/Spaceengine/M. Zamani.

