Des chercheurs découvrent la plus ancienne carte des étoiles du monde

Les chercheurs pensent avoir trouvé des fragments de la plus ancienne carte des étoiles de l’humanité, qui étaient cachés dans un manuscrit grec médiéval. Il s’agit d’un catalogue stellaire réalisé il y a plus de 2 100 ans par l’astronome grec Hipparque – connu comme le père de la trigonométrie et considéré par beaucoup comme le plus grand astronome de la Grèce antique.

Pendant longtemps, cet enregistrement a été considéré comme la première tentative d’assigner des coordonnées aux corps stellaires. Malgré cela, le traité n’était connu que par les écrits d’un autre astronome ancien célèbre, Claudius Ptolemy – qui a enregistré son propre inventaire céleste quelque 400 ans plus tard, appelé l’Almagest.

« Cette nouvelle preuve est la plus fiable à ce jour et permet de grands progrès dans la reconstruction du catalogue d’étoiles d’Hipparque », indique une étude de la découverte publiée dans la revue History of Astronomy cette semaine.

A lire aussi :

Les chercheurs ont trouvé les fragments dans un livre de textes syriaques écrits au 10ème ou 11ème siècle appelé Codex Climaci Rescriptusqui se trouve au Musée de la Bible à Washington DC, aux États-Unis.

Cependant, les pages de ce parchemin avaient été effacées afin de pouvoir être réutilisées (une pratique de recyclage courante à l’époque). Pourtant, heureusement, il y avait des traces visibles de son ancienne forme.

Ainsi, une technique non invasive, connue sous le nom d’imagerie multispectrale, a été utilisée par les équipes de la Early Manuscripts Electronic Library en Californie et du Lazarus Project, basé au Rochester Institute of Technology. Il consiste à utiliser différentes longueurs d’onde de lumière pour révéler le texte et les mesures obscurcis.

A partir des données récoltées, des chercheurs des universités de la Sorbonne et de Cambridge ont pu décrypter les descriptions de quatre constellations. Ils croient avoir trouvé non seulement la cartographie d’Hipparque, mais la preuve qu’elle est plus précise que le traité de Ptolémée.

Cependant, ils considèrent qu’ils travaillent avec un petit échantillon de données et que des erreurs importantes peuvent exister dans d’autres parties du document qui n’ont pas survécu ou n’ont pas encore été découvertes.

La découverte de la carte des étoiles d’Hipparque clarifie non seulement l’histoire de l’astronomie. Apparemment, l’imagerie multispectrale a également ressuscité les copies les plus anciennes des écrits bien connus du mathématicien grec Archimède.

De plus, des secrets ont été révélés à partir de rouleaux endommagés lors de l’éruption du Vésuve, ainsi que des rouleaux de la mer Morte – qui contiennent des fragments bibliques historiquement importants récupérés dans des grottes à Qumran, en Israël.

Via CNET.

Avez-vous regardé les nouvelles vidéos sur YouTube d’Netcost-Security ? Abonnez-vous à la chaîne !