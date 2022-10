La lueur électrique des feuilles des plantes pendant les orages peut altérer la qualité de l’air

Lors d’orages, les feuilles des arbres et autres plantes créent des mini-décharges électriques qui peuvent considérablement altérer la qualité de l’air ambiant. Mais les chercheurs ne savent pas si cela est bénéfique ou nocif.

Les scientifiques savent depuis longtemps que les plantes et les arbres peuvent émettre de minuscules décharges électriques visibles à partir de l’extrémité de leurs feuilles lorsque les plantes sont piégées sous des champs électriques générés par des tempêtes au-dessus de leur tête. Ces décharges, appelées couronnes, sont parfois visibles sous la forme de faibles étincelles bleues qui brillent autour des objets chargés.

Maintenant, de nouvelles recherches suggèrent que ces étincelles à base de plantes pourraient altérer la qualité de l’air ambiant d’une manière jamais reconnue auparavant. Mais on ignore encore si les impacts de ces mini-chocs sur l’atmosphère sont positifs ou négatifs.

Dans l’étude, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Atmospheres, les chercheurs ont recréé en laboratoire les champs électriques des orages et analysé les couronnes émises par huit espèces végétales dans diverses conditions.

Les résultats ont montré que toutes les couronnes créaient une grande abondance de radicaux – des produits chimiques contenant des électrons non appariés qui sont très réactifs avec d’autres composés – qui peuvent altérer considérablement la qualité de l’air ambiant.

« Bien que l’on sache peu de choses sur l’étendue de ces rejets, nous estimons que la couronne générée dans les arbres sous les tempêtes peut avoir des impacts substantiels sur l’air ambiant », a déclaré l’auteur principal Jena Jenkins, scientifique de l’atmosphère à la Penn State University.

Les deux radicaux libérés par les couronnes des plantes sont l’hydroxyle (OH) et l’hydroperoxyle (HO2), tous deux chargés négativement et connus pour oxyder ou voler des électrons à de nombreux composés chimiques différents, les transformant en d’autres molécules. Les chercheurs se sont particulièrement intéressés aux concentrations de radicaux hydroxyles car ce sont eux qui ont le plus d’impact sur la qualité de l’air.

« Le radical hydroxyle contribue à l’oxydation atmosphérique totale de nombreux polluants atmosphériques », a déclaré le co-auteur de l’étude, William Brune, météorologue à la Penn State University.

Par exemple, si un radical hydroxyle réagit avec des gaz à effet de serre tels que le méthane, il peut éliminer les molécules nocives de l’atmosphère et aider à lutter contre le changement climatique, a déclaré Brune.

Mais si le même radical réagit avec l’oxygène, il peut créer de l’ozone qui, bien qu’il joue un rôle important dans la haute atmosphère, est toxique pour l’homme. Les radicaux peuvent également créer des particules d’aérosol qui nuisent à la qualité de l’air, a-t-il ajouté.

On peut voir des couronnes se décharger au bout des feuilles pendant les expériences (Image : Penn State University)

Ce n’est pas la première fois que des chercheurs montrent le lien entre les tempêtes et les radicaux hydroxyles. En 2021, une équipe de recherche dirigée par Brune a découvert que la foudre était l’un des principaux progéniteurs des radicaux hydroxyles dans l’atmosphère.

Dans leur article, publié dans la revue Science, l’équipe a émis l’hypothèse que les tempêtes pourraient être directement responsables de jusqu’à un sixième des radicaux hydroxyles dans l’atmosphère.

En septembre, une autre équipe dirigée par Brune a publié une étude de suivi, publiée dans la revue Earth, Atmospheric and Planetary Sciences, qui a montré que les couronnes produites par des objets métalliques tels que les poteaux téléphoniques et les tours de transmission produisent des niveaux légèrement plus élevés de radicaux hydroxyles que les plantes. couronnes. Cependant, les niveaux de radicaux produits par les plantes et les couronnes artificielles sont nettement inférieurs à ceux produits directement par la foudre.

« Même si la charge générée par la couronne (de la plante) était plus faible que les étincelles et les éclairs que nous avons vus auparavant, nous avons quand même vu des quantités extrêmes de ce radical hydroxy être produites », a déclaré Jenkins.

Compte tenu du grand nombre d’arbres présents dans les zones sujettes à la foudre, les couronnes produites par les plantes peuvent représenter une source de radicaux peu étudiée avec un effet très imprévisible sur la qualité de l’air. « Il y a environ deux billions d’arbres dans les zones où les tempêtes sont les plus susceptibles de se produire dans le monde et il y a 1 800 tempêtes qui se produisent à tout moment », a déclaré Jenkins.

En conséquence, les chercheurs veulent continuer à étudier ces couronnes plus en détail pour bien comprendre l’effet qu’elles ont sur la qualité de l’air localisée et à une échelle mondiale plus large.

« Le radical hydroxyle est le piégeur le plus important dans l’atmosphère », a déclaré Jenkins. « Donc, avoir une meilleure comptabilité de l’endroit où ces choses sont faites peut nous donner une compréhension plus complète de ce qui se passe dans l’atmosphère. »

D’autres études suggèrent que les tempêtes pourraient devenir plus fréquentes et plus puissantes en raison des effets du changement climatique d’origine humaine, il est donc essentiel de comprendre les effets des tempêtes sur la qualité de l’air, a-t-il ajouté.

Au cours des expériences, l’équipe a fait une autre découverte qui pourrait aider à accélérer ce domaine de recherche : les décharges feuillues émettaient des pointes aiguës de rayonnement ultraviolet. Cela pourrait permettre à l’équipe d’étudier indirectement où les couronnes se produisent sur le terrain et de mesurer leurs effets sur la qualité de l’air à proximité.

Avec des informations de LiveScience

Image en vedette: Penn State University

