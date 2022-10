Des scientifiques résolvent le mystère de l’origine des cercles de fées de Namibie

Les scientifiques se sont interrogés sur les origines des cercles de fées de la Namibie pendant près d’un demi-siècle. Tout se résumait à deux théories principales : soit les termites étaient responsables, soit les plantes s’auto-organisaient d’une manière ou d’une autre.

Maintenant, des chercheurs de l’Université de Göttingen en Allemagne, bénéficiant de deux saisons des pluies exceptionnellement bonnes dans le désert du Namib, ont montré que les herbes à l’intérieur des cercles de fées mouraient immédiatement après la pluie, mais l’activité des termites n’a pas causé les taches nues.

Au lieu de cela, des mesures continues de l’humidité du sol démontrent que les graminées autour des cercles ont fortement appauvri l’eau à l’intérieur des cercles et ont donc probablement induit la mort des graminées à l’intérieur des cercles. Les résultats ont été publiés dans la revue Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics.

Que sont les cercles de fées namibiens ?

À environ 80 à 140 kilomètres au large de Namibe, il y a des millions de cercles de fées – des trous circulaires dans la prairie, chacun de quelques mètres de large, formant un motif distinct à travers le paysage et visible à des kilomètres à la ronde.

Les chercheurs ont suivi des précipitations sporadiques dans diverses régions de ce désert et ont examiné les graminées, leurs racines et leurs pousses, ainsi que les éventuels dommages aux racines induits par les termites.

Les termites, petits insectes qui vivent dans de grandes colonies à travers le monde, sont souvent blâmés pour la mort des graminées. Les chercheurs ont pris grand soin d’enquêter sur les circonstances de la mort des graminées au sein des cercles de fées peu après la pluie, qui a déclenché la repousse des graminées.

De plus, ils ont installé des capteurs d’humidité du sol dans et autour des cercles de fées pour enregistrer la teneur en eau du sol à des intervalles de 30 minutes, à partir de la saison sèche 2020 jusqu’à la fin de la saison des pluies 2022.

Cela a permis aux chercheurs d’enregistrer avec précision comment la croissance de nouvelles graminées émergentes autour des cercles affectait l’eau du sol dans et autour des cercles. Ils ont étudié les différences d’infiltration d’eau entre l’intérieur et l’extérieur des cercles dans dix régions de Namibe.

Les données montrent qu’une dizaine de jours après les pluies, les herbes commençaient déjà à mourir à l’intérieur des cercles alors que la majeure partie de la zone intérieure des cercles n’avait pas d’herbe germée. Vingt jours après la pluie, les herbes qui se battaient à l’intérieur des cercles étaient complètement mortes et de couleur jaunâtre, tandis que les herbes autour étaient vivantes et vertes.

Lorsque les chercheurs ont examiné les racines de l’herbe à l’intérieur des cercles et les ont comparées aux herbes vertes à l’extérieur, ils ont constaté que les racines à l’intérieur des cercles étaient aussi longues, voire plus longues que celles à l’extérieur.

Cela indiquait que les graminées s’efforçaient à la croissance des racines à la recherche d’eau. Cependant, les chercheurs n’ont trouvé aucune preuve de termites se nourrissant de racines. Ce n’est que cinquante à soixante jours après la pluie que les dommages aux racines sont devenus plus visibles sur les herbes mortes.

Stephan Getzin du Département de modélisation des écosystèmes de l’Université de Göttingen explique : « L’absence soudaine d’herbe dans la plupart des zones des cercles ne peut pas être expliquée par l’activité des termites car il n’y avait pas de biomasse pour que ces insectes se nourrissent. Mais plus important encore, nous pouvons montrer que les termites ne sont pas responsables car les herbes meurent immédiatement après la pluie sans aucun signe de bestioles se nourrissant de la racine.

Lorsque les chercheurs ont analysé les données sur les fluctuations de l’humidité du sol, ils ont constaté que la diminution de l’eau du sol à l’intérieur et à l’extérieur des cercles était très lente après la pluie initiale, lorsque les graminées n’étaient pas encore établies.

Cependant, lorsque les herbes environnantes étaient bien établies, la diminution de l’eau du sol après les pluies était très rapide dans toutes les zones, bien qu’il n’y ait presque pas d’herbes dans les cercles pour recevoir l’eau.

Exemple de cercle de fées en Namibie (Image : Miriam Park/)

Getzin explique : « Sous la forte chaleur de Namibe, les herbes transpirent en permanence et perdent de l’eau. Ainsi, ils créent des vides d’humidité du sol autour de leurs racines et l’eau est attirée vers eux. Nos résultats concordent fortement avec ceux des chercheurs qui ont montré que les eaux souterraines se diffusent rapidement et horizontalement à travers ces sables, même à des distances supérieures à sept mètres.

Getzin ajoute : « En formant des paysages fortement modelés de cercles de fées régulièrement espacés, les graminées agissent comme des ingénieurs de l’écosystème et bénéficient directement des ressources en eau fournies par les trouées de végétation. En fait, nous connaissons des structures de végétation auto-organisées apparentées dans plusieurs autres terres arides du monde, et dans tous ces cas, les plantes n’ont d’autre chance de survivre qu’en poussant exactement dans ces formations géométriques.

Ces recherches ont des implications pour la compréhension d’écosystèmes similaires, notamment en ce qui concerne le changement climatique, car l’auto-organisation des plantes protège contre les effets négatifs induits par l’augmentation de l’aridité.

Via EurekAlert !

