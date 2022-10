James Webb découvre un « nœud » galactique dense depuis le début des temps

Il y a trois mois, les premières images scientifiques du télescope spatial James Webb (JWST) étaient publiées. Depuis lors, l’observatoire en orbite le plus moderne de la NASA nous a présenté une série de nouveaux enregistrements, ramenant le passé de notre univers au présent et offrant aux astrophysiciens un aperçu de l’avenir.

Parmi les observations les plus récentes figure un amas galactique massif en train de se former autour d’un quasar extrêmement rouge.

Sur la gauche, le quasar SDSS J165202.64+172852.3 est mis en évidence sur une image du télescope spatial Hubble prise en lumière visible et proche infrarouge. Les images à droite et en arrière-plan montrent de nouvelles observations du télescope spatial James Webb à plusieurs longueurs d’onde. Crédits : NASA, ESA, CSA, STScI, D. Wylezalek (Heidelberg Univ.), A. Vayner et N. Zakamska (Johns Hopkins Univ.) et l’équipe Q-3D

Un quasar (abréviation de source radio quasi-stellaire, signifiant « source radio quasi-stellaire »), un type spécial de noyau galactique actif (AGN), est une région compacte avec un trou noir supermassif au centre d’une galaxie. Le gaz aspiré dans le trou noir fait briller le quasar suffisamment fort pour éclipser toutes les étoiles.

Baptisé SDSS J165202.64+172852.3, le quasar repéré par le JWST existait il y a 11,5 milliards d’années. Il est naturellement rougeâtre, mais son énorme distance intensifie encore la couleur. Et la sensibilité inégalée du télescope aux longueurs d’onde infrarouges est parfaitement adaptée pour l’examiner en détail.

Selon une déclaration de la NASA, ce quasar est l’un des noyaux galactiques les plus puissants connus pour avoir été vu d’une distance aussi extrême. Les astronomes spéculent que l’émission extrême du quasar pourrait provoquer un « vent galactique », poussant le gaz libre hors de sa galaxie hôte et influençant peut-être considérablement la future formation d’étoiles.

Pour étudier le mouvement du gaz, de la poussière et de la matière stellaire dans la galaxie, l’équipe a utilisé le spectrographe proche infrarouge (NIRSpec) du télescope, un instrument qui utilise une technique appelée spectroscopie pour examiner le mouvement de diverses sorties et vents autour du quasar. NIRSpec peut rassembler des spectres simultanés sur tout le champ de vision de l’observatoire, plutôt qu’un seul point à la fois, permettant à Webb d’analyser le quasar, sa galaxie et l’environnement plus large en même temps.

Des études antérieures basées sur les données du télescope spatial Hubble et d’autres observatoires ont attiré l’attention sur les puissants flux sortants du quasar, et les astronomes pensaient que sa galaxie hôte pourrait fusionner avec un partenaire invisible.

Cependant, les données NIRSpec de James Webb ont clairement montré qu’il ne s’agissait pas d’une seule galaxie, mais d’au moins trois autres gravitant autour d’elle. Grâce aux spectres sur une large zone, les mouvements de toute cette matière environnante ont pu être cartographiés, ce qui a permis de conclure que le quasar rouge faisait bien partie d’un nœud dense de formation de galaxies.

« Il existe peu de protoamas de galaxies connus à ce stade précoce. Il est difficile de les trouver, et très peu ont eu le temps de se former depuis le Big Bang », a déclaré l’astronome Dominika Wylezalek de l’Université de Heidelberg en Allemagne, qui a dirigé l’étude, qui a été acceptée pour publication dans Lettres du journal astrophysique. « Cela pourrait éventuellement nous aider à comprendre comment évoluent les galaxies dans des environnements denses. C’est un résultat excitant.

Grâce aux observations NIRSpec, l’équipe a pu confirmer les trois compagnons galactiques de ce quasar et montrer comment ils sont connectés. « Notre premier examen des données a rapidement révélé des signes clairs d’interactions majeures entre galaxies voisines », a partagé Andrey Vayner, membre de l’équipe, de l’Université Johns Hopkin. « La sensibilité de l’instrument NIRSpec était immédiatement apparente, et il était clair pour moi que nous sommes dans une nouvelle ère de la spectroscopie infrarouge. »

Les trois galaxies confirmées sont en orbite à des vitesses incroyablement élevées, indiquant une grande quantité de masse. Considérant à quel point ils sont étroitement liés dans la région autour du quasar, l’équipe pense que cela marque l’une des zones de formation de galaxies les plus denses de tout l’univers primitif.

