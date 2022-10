Naufragé pendant la Seconde Guerre mondiale, le navire continue de polluer

Les conséquences environnementales de la Seconde Guerre mondiale affectent encore le monde aujourd’hui. L’un d’eux est associé au naufrage du navire allemand V-1302 John Mahn, situé au fond de la mer du Nord, en Belgique, qui laisse échapper des composés polluants et contamine le site.

Le navire mesure 48 mètres de long et a commencé sa vie comme navire de pêche. Cependant, pendant la Seconde Guerre mondiale, la Kriegsmarine nazie a réquisitionné le modèle à des fins militaires, le bateau a commencé à être utilisé comme instrument de patrouille.

En février 1942, un escadron de six avions de la Royal Air Force britannique a attaqué le V-1302 avec deux bombes et il a coulé. Cependant, dans des situations comme celle-ci, ce n’est pas seulement le fuselage qui est dans la mer, à côté du navire se trouvaient des magasins de charbon, de munitions et d’autres produits chimiques.

Le bateau est passé d’une menace nazie à une menace environnementale. Selon de nouvelles recherches, le navire a rejeté plusieurs métaux lourds dans la mer du Nord depuis qu’il a été submergé. Et cela, à son tour, a modifié le milieu environnant, y compris l’écosystème microbien.

Un projet identifie des épaves en mer du Nord

Cette enquête a été réalisée par le projet North Sea Shipwrecks, qui vise à aider à l’identification et à l’atténuation des épaves et de leurs impacts environnementaux dans la région. Dans un communiqué de presse, le doctorant Josefien Van Landuyt, qui est également l’un des auteurs de l’article, a déclaré que l’intérêt principal de cette recherche est de comprendre comment les anciennes épaves façonnent encore les communautés microbiennes locales.

En général, les navires transportent et sont constitués d’une série de produits chimiques et de matériaux qui peuvent avoir un impact sur les écosystèmes marins, tels que : des filets fantômes, des peintures, du propane, des batteries, de l’huile moteur, des produits de nettoyage et même des eaux usées. Pour savoir quel a été l’impact du navire nazi, un échantillon de sa coque en acier et de sédiments a été prélevé à des distances variables autour de lui (de 0 à 80 mètres).

Dans les échantillons, les chercheurs ont trouvé plusieurs métaux lourds comme le nickel et le cuivre, ainsi que des produits chimiques appelés hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), qui se retrouvent dans divers composés comme explosifs. De l’arsenic, du charbon et de l’essence ont également été détectés dans l’échantillon. Les métaux lourds et les HAP sont apparus à des concentrations plus élevées dans le périmètre plus proche de l’épave elle-même.

Il est à noter que la présence de l’épave sur le site a stimulé une augmentation de la concentration de microbes tels que Rhodobacteraceae et Chromatiaceae, connus pour dégrader les HAP. On ne sait toujours pas comment ces changements microbiens et environnementaux affectent le milieu environnant. Cependant, des concentrations élevées de cuivre peuvent être toxiques pour la vie marine.

Les métaux lourds dans la mer peuvent entrer dans la chaîne alimentaire marine et atteindre les humains. Grâce au processus, appelé bioaccumulation, les métaux lourds augmentent à chaque niveau trophique. C’est sans tenir compte des dommages environnementaux physiques que l’épave a causés lors de son naufrage.

On estime qu’il y a environ 50 000 navires coulés en mer du Nord. Selon Van Landuyt, « L’âge avancé [dessas embarcações no mar] peut augmenter le risque environnemental dû à la corrosion, qui ouvre des espaces auparavant fermés. En tant que tel, son impact environnemental continue d’évoluer.

