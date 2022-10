Le plus grand trou noir connu : découvrez ce géant avec 34 milliards de fois la masse du Soleil

Avez-vous déjà pensé à quelque chose avec 34 milliards de fois la masse du Soleil ? Si l’étoile au centre de notre système solaire est d’une taille incompréhensible pour nous, le plus grand trou noir connu est quelque chose d’absurdement géant. Et détail : il prend encore de l’ampleur.

Les trous noirs sont des objets assez mystérieux pour la science, mais nous savons qu’ils consomment les étoiles qui les entourent, et J2157 le fait comme personne d’autre. Une enquête publiée dans Avis de la Royal Astronomical Society révélé que ce trou « avale » l’équivalent de notre Soleil chaque jour.

Le plus grand trou noir connu est également huit mille fois plus grand que celui au centre de notre galaxie. « Si le trou noir de la Voie lactée voulait atteindre cette taille, il devrait « avaler » les deux tiers de toutes les étoiles de notre galaxie », a expliqué l’auteur principal Christopher Onken.

Le plus grand trou noir connu

Lors de sa découverte, les scientifiques ont estimé que J2157 aurait 20 milliards de fois la masse du Soleil et dévorerait quotidiennement l’équivalent de la moitié de la masse de notre étoile. De nouvelles observations nous ont permis d’affiner les données et montrent qu’en plus de « manger » plus, la taille du trou noir est également beaucoup plus grande qu’on ne le pensait auparavant.

L’origine de J2157 est un mystère. Situé à plus de 12 milliards d’années-lumière de nous, c’est le plus grand trou noir jamais découvert à cette époque, alors que l’univers n’avait que 10 % de son âge actuel. Les scientifiques ne savent pas comment quelque chose d’aussi immense a pu surgir si peu de temps après le Big Bang, car sa formation aurait nécessité beaucoup de temps et de matière.

Bien qu’immense, il existe une controverse quant à savoir s’il s’agit du plus grand trou noir connu. Il y a TON 618, à 10,4 milliards d’années-lumière, avec 66 milliards de masses solaires, mais qui est classé comme un quasar.

