L’incendie de l’île de Pâques qui a brûlé des statues sacrées a été enregistré depuis l’espace

Tel que rapporté par Apparence numériqueun incendie s’est propagé plus tôt ce mois-ci sur l’île de Pâques, une région chilienne située dans le sud-est de l’océan Pacifique, brûlant le paysage et endommageant bon nombre des quelque 900 statues connues sous le nom de Moais, sculptées entre le 10e et le 16e siècle.

L’incendie s’est déclaré près de Rano Raraku, un cratère volcanique éteint, où des marques de brûlure apparaissent sous la forme d’une grande cicatrice brune sur le côté est de l’île sur les photos prises par l’instrument. Imageur terrestre opérationnel-2 (OLI-2) du satellite Landsat 9 de la NASA.

Image de l’île de Pâques capturée le 14 juin de cette année par le satellite Landsat 8 de la NASA. Image : Landsat 8 – OLI – NASA

Située à environ 3 500 km à l’ouest du Chili, l’île de Pâques est très célèbre pour les « têtes monumentales » créées par le peuple Rapa Nui. Avec seulement 101 kmdeux En termes de superficie, il s’agit de l’île peuplée la plus reculée de la planète, avec une population de 7 750 habitants, selon le recensement de 2017.

Contrairement à la croyance populaire, l’incendie peut ne pas provenir de causes naturelles, telles que l’activité volcanique. Pour Edmundo Edwards, directeur de la Rapa Nui Planetarium Foundation, tout a probablement commencé par l’action humaine.

Image de l’île de Pâques capturée le 12 octobre par le satellite Landsat 9 de la NASA. Image : Landsat 9 – OLI2 – NASA

« Depuis l’époque où l’île était un ranch de moutons au début des années 1900, il était de coutume de brûler l’herbe sèche afin que ses nouvelles pousses fournissent une bonne nourriture aux moutons et au bétail », a déclaré Edwards dans une interview avec le site Web. newsweek. « Cela se faisait normalement vers juin et juillet, juste avant les pluies d’hiver, et quand il y avait un vent fort pour que le feu balaye la terre et que les racines de l’herbe soient sauvées et poussent avec la première pluie. » , il dit Newsweek.

« Aujourd’hui encore, les agriculteurs continuent de mettre le feu à l’herbe, bien que cela soit désormais interdit lorsque l’alimentation du bétail se fait rare. C’est sans doute la source de cet incendie, mais personne ne prétend l’avoir causé.

Environ 80 des statues Moai sacrées de l’île ont été touchées par les flammes et endommagées par la chaleur du feu.

Selon l’Observatoire de la Terre de la NASA, le peuple Rapa Nui a récolté une roche volcanique faite de cendres consolidées appelées « tuffs de lapilli » du cratère Rano Raraku, qui a ensuite été utilisée pour sculpter les statues Moai. La structure rocheuse explique en partie pourquoi les monuments ont été si gravement endommagés par le feu.

« Aucune des statues n’a été traitée pour contrôler l’érosion causée par un processus naturel qui affecte le tuf. Au fur et à mesure que cette roche s’amincit avec l’âge et perd la finition lisse de ses sculpteurs, elle deviendra, avec le temps, granuleuse et grossière, jusqu’à ce qu’elle tombe progressivement », a déclaré Edwards.

Selon lui, la partie exposée de la statue s’effondre tandis que ce qui est enterré reste intact. « Avec le feu, ce processus s’intensifie, il est donc probable qu’ils pourraient perdre des parties de leur surface extérieure qui sont moins compactes et dures que d’autres. »

Edwards explique que ce processus naturel affecte chaque statue différemment, de sorte que chacune réagit au feu à sa manière.

L’île de Pâques, considérée comme un site du patrimoine mondial par l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), est une destination recherchée par les voyageurs du monde entier, principalement en raison des monuments géants Moai. Selon Edwards, une équipe d’experts de l’UNESCO devrait être sur l’île pour effectuer une évaluation des dégâts.

