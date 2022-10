Comment les larves de moustiques capturent-elles leurs proies ? Découvrez dans ces vidéos

Chaque animal a sa propre façon de satisfaire sa faim. Et cela, depuis tout petit, alors qu’elles ne sont que de simples larves (l’une des premières étapes de la vie de certains animaux, comme les insectes, les amphibiens et les cnidaires).

Lors d’attaques trop rapides pour être vues à l’œil nu, les larves aquatiques prédatrices, par exemple, qui mesurent moins de 2 cm de long, lancent leur tête vers leurs victimes comme s’il s’agissait de minuscules harpons.

Deux manières différentes de capturer des proies et de nourrir les larves de moustiques : dans la première, la larve jette sa tête vers la victime, et dans la seconde, la dynamique se fait avec l’utilisation de la queue. Image : Robert G Hancock, Taylor Boyd, Shannon MacFadden, Aaron Sowders, WA Foster, LP Lounibos

Des décennies de recherche ont abouti à une étude publiée ce mois-ci dans la revue Annales de la Société d’entomologie d’Amériquequi a obtenu des images de deux espèces de moustiques au stade larvaire réalisant cette dynamique : Toxorhynchites amboinensis et Psorophora ciliataen plus d’une performance distincte pratiquée par l’espèce Sabethes cyaneus.

« Ils utilisaient leurs siphons pour capturer des proies et les attirer dans leurs pièces buccales », a déclaré le chercheur principal Robert Hancock, professeur au Département de biologie de la Denver Metropolitan University aux États-Unis. « C’est un moment incroyable ! »

Hancock a observé cet exploit de chasse pour la première fois il y a environ 30 ans lors d’un cours d’entomologie médicale sous la direction de Woody Foster, actuellement professeur émérite au Département d’évolution, d’écologie et de biologie des organismes de l’Ohio State University, qui est co-auteur de la nouvelle étude. .

Les enregistrements d’expériences avec T. amboinensis et P. ciliate a commencé à l’époque, dans les années 1990, en utilisant le système optique le plus rapide disponible : une caméra à film de 16 millimètres qui avait été conçue pour l’armée américaine pour suivre les missiles.

Les scientifiques ont adapté la caméra pour filmer à travers un microscope et ont tenu de minuscules larves de proie avec des pincettes de bijoutier devant les larves prédatrices, capturant des images des actions qui ont suivi 340 cadres par seconde (fps).

Selon Hancock, la plupart du temps, « les prédateurs faisaient un petit mouvement corporel lorsqu’une proie était introduite dans leur environnement », ce qui signalait aux chercheurs qu’il était temps de commencer à enregistrer.

Ils ont découvert que les larves libéraient leur tête en utilisant la poussée de la pression abdominale accumulée, et des grappes de poils minuscules autour de leur tête s’étalaient comme des éventails dans des « arrangements en forme de panier » qui aidaient à déplacer les proies vers les mâchoires ouvertes et les dents pointues des prédateurs.

Comme les larves de T. amboinensis et de P. ciliata sont des prédateurs actifs, les scientifiques ont voulu savoir si des méthodes similaires pouvaient être utilisées par des espèces combinant chasse et alimentation par filtre.

Ainsi, en 2020, après une longue période arrêtée faute de moyens financiers, l’étude a été reprise, dans le but de faire cette vérification.

Cette fois, ils ont utilisé une caméra vidéo haute définition capable d’enregistrer jusqu’à 4 352 ips, avec laquelle ils ont enregistré des larves de S. cyaneus dans des «arènes de la mort» spécialement conçues.

Dans l’action prédatrice observée, les larves utilisaient leur queue pour « balayer » très rapidement leurs proies dans leur bouche, une dynamique jusqu’alors inconnue. Comme les frappes de lancer de tête pratiquées par les espèces étudiées précédemment, la chasse au balayage de la queue a duré environ 15 millisecondes du début à la fin et, selon Hancock, était « spectaculaire ».

« Des approches futures pourraient approfondir les enquêtes sur la façon dont la chasse à la tête de harpon et le balayage de la queue se divisent entre les moustiques en plaçant mes caméras sur autant de spécimens que possible », a déclaré Hancock. « Il y a une histoire beaucoup plus grande à raconter. »

