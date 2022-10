Après une expérience chinoise réussie, l’Australie veut faire pousser des plantes sur la Lune d’ici 2025

En 2019, la Chine a révélé que la mission Chang’e-4 avait réussi à planter des graines de coton sur la Lune. Bien que les « jeunes arbres » soient morts peu de temps après, c’était la première fois dans l’histoire que du matériel biologique germait avec succès sur notre satellite naturel.

L’expérience chinoise, en janvier 2019, qui a réussi à faire germer des graines de coton sur la Lune.

Et voilà qu’un autre pays veut réitérer l’exploit. En collaboration avec la startup Lunaria One, des scientifiques de l’Université nationale australienne (ANU) veulent faire pousser des plantes sur la Lune d’ici 2025.

L’Australian Lunar Experimental Payload Promoting Horticulture (ALEPH-1) sera lancée à bord de l’atterrisseur Beresheet 2 de SpaceIL, un projet annoncé par Israël peu de temps après l’échec de sa première mission lunaire en 2020.

D’après le site espace.comles plantes et les graines d’ALEPH-1, même conservées dans une chambre de protection, seront confrontées à de nombreux défis : eau insuffisante, gravité faible, jour et nuit durant sept jours terrestres, et aucune atmosphère protégeant la surface du rayonnement solaire nocif.

« L’espace est un terrain d’essai exceptionnel pour savoir comment propager des plantes dans les environnements les plus extrêmes », a déclaré Caitlyn Byrt, biologiste des plantes à l’ANU et conseillère scientifique de Lunaria One, dans un communiqué.

Vue d’artiste d’une équipe d’astronautes cultivant une plante sur le sol lunaire. Image : Gorodenkoff –

Avant le lancement, les chercheurs travailleront pour s’assurer que les semences candidates les plus viables y sont envoyées. Certains des aspirants, comme une herbe australienne appelée Tripogon loliformissont connues sous le nom de « plantes de résurrection » – quelque chose comme la version botanique de « l’ours d’eau » microscopique résistant, ou tardigrade (qui est capable de revenir à la vie et de prospérer même après de longues périodes de dormance et de déshydratation, juste au contact avec le l’eau).

Les plantes capables de survivre sur la Lune peuvent représenter plus qu’une simple source de nourriture. Ils peuvent également fournir de l’oxygène respiratoire aux astronautes, et certains peuvent même être utilisés pour développer des médicaments qui pourraient éventuellement être fabriqués. sur place.

La mission ALEPH-1 peut également aider à comprendre comment lutter contre le changement climatique sur Terre en identifiant les espèces de plantes comestibles capables de résister à des conditions extrêmes et de revenir facilement après des épreuves comme la sécheresse.

« Si vous pouvez créer un système pour faire pousser des plantes sur la Lune, alors vous pouvez créer un système pour faire pousser de la nourriture dans certains des environnements les plus difficiles de la Terre », a déclaré Caitlyn.

Elle et ses collègues estiment que certaines graines peuvent germer dans les 72 premières heures après que Beresheet 2 ait touché le sol de la lune. Tout au long de la période, selon le scientifique, des images de l’expérience seront envoyées sur Terre et partagées régulièrement avec le public.

