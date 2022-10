Découvrez l’importance des Jeux olympiques de la connaissance pour l’avenir de la science dans le regard spatial

Dévouement, effort, attention, discipline, concentration et détermination. Ajoutez une bonne dose d’attitude, de confiance, d’intelligence (rationnelle et émotionnelle) et pimentez-le avec de l’adrénaline et du plaisir. C’est la recette de base pour participer aux Olympiades du savoir.

Aussi connu sous le nom d’« Olympiades scientifiques », l’événement consiste en des compétitions intellectuelles entre étudiants, généralement issus du primaire et du secondaire, voire du premier cycle universitaire, par le biais d’épreuves écrites et pratiques. Ces jeunes sont spécialement formés pour concourir pour des médailles, cultivant leurs liens culturels et leur esprit d’excellence.

Les modalités sont variées : Mathématiques, Physique, Chimie, Informatique et Technologie, Sciences Biologiques, Sciences Humaines, Astronomie, entre autres. Tous ont en commun le fait de motiver élèves et enseignants dans cet incroyable processus d’échange d’expériences et de connaissances.

Pour parler de ces compétitions, qui jouent un rôle fondamental pour l’avenir de la science au Brésil et dans le monde, l’émission Olhar Espacial de ce vendredi (21) accueillera le professeur Eugênio Reis.

Diplômé en physique avec un diplôme complet de l’Université d’État de Rio de Janeiro (UERJ), il a une spécialisation en diffusion scientifique de la Fondation Oswaldo Cruz (Fiocruz), une maîtrise en astronomie de l’Observatoire national (ON) et un doctorat en Géophysique de la même institution.

Il a été coordinateur de l’éducation scientifique au Musée d’astronomie et des sciences connexes (MAST) et titulaire d’une bourse PCI du projet AstroEducadores à ON. Actuellement, il coordonne le programme de bourses d’initiation scientifique Jr. CNPq/MCTI pour les bénéficiaires d’Auxílio Brasil et est vice-coordinateur national de l’Olympiade brésilienne d’astronomie et d’astronautique (OBA), responsable du processus de sélection de l’équipe pour l’Olympiade internationale d’astronomie et d’astrophysique (OBA) et l’Olympiade latino-américaine d’astronomie et d’astronautique ( OLAA).

Cette année, une équipe brésilienne a remporté une médaille d’or, deux d’argent et deux de bronze à l’IOAA, qui s’est tenue en août, en Géorgie, et une autre équipe a remporté cinq médailles d’or à l’OLAA, qui s’est tenue en octobre, au Panama. Et le processus de sélection de l’équipe pour 2023 a déjà commencé. Le 14 octobre, le premier des trois tests en ligne de la première phase du litige a eu lieu.

Ne manquez pas le Spatial Look de ce soir et apprenez tout sur ces compétitions qui révèlent de plus en plus de talents !

Présenté par Marcelo Zurita, président de l’Association Paraiba d’Astronomie — APA ; membre de SAB — Société Brésilienne d’Astronomie; directeur technique de BRAMON — Réseau brésilien d’observation des météores — et coordinateur régional (nord-est) de l’Asteroid Day Brazil, le programme est diffusé en direct, tous les vendredis à 21h, via les canaux officiels du véhicule sur YouTube, Facebook, Instagram , TwitterLinkedIn et TikTok.

