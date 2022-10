Un incroyable poisson robot créé pour filtrer les microplastiques de l’océan remporte un prix

Le concours de robots naturels de l’Université de Surrey a décerné le premier prix à un poisson robot qui filtre les particules microplastiques de l’eau tout en nageant. L’événement a reçu plusieurs suggestions de robots inspirés d’animaux et de plantes capables de réaliser des activités qui aideraient la planète. Après un processus de sélection, effectué par des intervenants de plusieurs instituts de recherche européens, le meilleur concept a été choisi pour être transformé en un prototype fonctionnel.

Le poisson gagnant a été conçu par la majeure en chimie Eleanor Mackintosh. Le projet gagnant est un poisson robot qui, tout en nageant, garde la bouche ouverte pour recueillir l’eau et filtre ensuite le microplastique dans une cavité interne. Lorsque la cavité se remplit, l’appareil ferme sa bouche et pousse l’eau à travers les crevasses de son corps. Une fine maille attachée aux fentes des « branchies » laisse passer l’eau, mais capte les particules de plastique, comme un filtre.

Le poisson robot mesure 50 centimètres de long et collecte des particules jusqu’à 2 millimètres. De plus, il dispose de capteurs embarqués qui surveillent la turbidité et les niveaux de lumière sous-marine, ainsi que d’une IMU (unité de mesure inertielle) pour suivre ses mouvements dans l’eau. Et pour couronner le tout, il brille dans le noir.

À l’avenir, les modèles de ce robot pourraient être encore plus précis, capables de capturer des particules encore plus petites, ainsi que d’autres améliorations de la forme de son corps qui pourraient rendre le poisson plus rapide et plus dynamique. Un point très important est dans la manière dont le prototype est contrôlé. Actuellement, il fonctionne avec une commande liée au poisson, il serait intéressant que la prochaine puisse être pilotée à distance.

Il n’y a pas que l’océan qui souffre de la pollution, les rivières, les ruisseaux, les lacs et les étangs sont également touchés par ce mal. Sur ce, Mackintosh a déclaré que le but de sa conception était que le robot soit polyvalent. « Quelle meilleure créature pour résoudre les problèmes dans les plans d’eau que celle qui y vit? », a demandé l’étudiant diplômé. « Les poissons sont adaptés à leur environnement, et les branchies sont un mécanisme naturel étonnant qui est spécialisé pour filtrer l’oxygène dans la circulation sanguine – j’ai donc adapté ma conception à partir de cela, dans le but de créer un filtre pour la chimie des microplastiques.

