Une bonne partie des astéroïdes enregistrés dans la base de données du Centre des planètes mineures (MPC), qui orbitent près de la Terre, appartiennent à la classe des potentiellement dangereux pour la planète. La détection de ces objets n’est pas simple et nécessite une série de calculs et de techniques. Cependant, l’utilisation d’un outil peut rendre ce processus un peu plus simple : l’arpenteur.

Dans ce contexte, un article publié dans le Espace : science et technologie, traite de la défense de la Terre et de la surveillance et de l’alerte précoce de ces objets, par le biais de géomètres. Le chercheur de l’École d’ingénierie aérospatiale de l’Institut de technologie de Pékin a proposé ce nouveau concept de la constellation de surveillance des géomètres hétérogènes d’astéroïdes géocroiseurs (CROWN). Ce système comprendra six géomètres spatiaux sur des orbites de type Vénus qui détecteront des objets cosmiques marchant et se dirigeant vers la lumière du soleil.

Dans un premier temps, l’auteur a discuté du concept et de la conception générale de la constellation de surveillance NEA. La constellation de surveillance contenait un vaisseau-mère et six géomètres (télescopes optiques spatiaux). Le vaisseau-mère correspondait à fournir la maniabilité nécessaire au transfert et au déploiement.

Outre le déploiement de géomètres, des méthodes et des aspects pour évaluer les performances de la mission CROWN dans le domaine de la défense spatiale ont été présentés. Elle est principalement responsable de l’observation et de l’orientation de ces astéroïdes, c’est grâce à CROWN que la détection précoce et l’alerte ont lieu, ainsi que la détermination du suivi et de l’orbite cible (OD).

De plus, la mission globale CROWN a présenté quatre étapes. Premièrement, il y avait la combinaison du vaisseau mère et de sa fille, qui s’est approchée de Vénus. Deuxièmement, la combinaison est entrée dans l’orbite entre le Soleil et Vénus à travers le collecteur stable.

Les géomètres peuvent aider à la défense planétaire

Ensuite, le vaisseau-mère de surveillance a libéré les arpenteurs de la fille qui étaient destinés à l’emplacement souhaité. Après avoir libéré tous les géomètres, le vaisseau-mère est resté en orbite Soleil-Vénus pour la communication de relais. Dans l’étape finale, une constellation quasi-hexagonale a été formée et la détection a été effectuée.

Un total de 2 072 astéroïdes géocroiseurs dangereux sur 13 916 astéroïdes géocroiseurs ont été pris en compte. Dans ce modèle, l’auteur suppose que la mission a commencé en janvier 2031 et a duré cinq ans.

En plus de la détection – ou de l’alerte précoce – la constellation de surveillance proposée pourrait également être appliquée pour suivre et déterminer les orbites d’astéroïdes dangereux, car les télescopes peuvent fournir des informations sur la ligne de visée. Les résultats obtenus étaient très précis et peuvent être d’une grande aide dans la défense spatiale.

