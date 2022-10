« Ça me manque déjà », dit l’astronaute qui vient de rentrer de l’espace

De retour de la Station spatiale internationale (ISS), l’astronaute italienne Samantha Cristoforetti a donné sa première conférence de presse mardi (18). Parmi ses discours, elle a souligné qu’elle « manque déjà » d’être dans l’espace.

Cristoforetti en a profité pour remercier « l’opportunité de voler deux fois ». Elle en était à sa deuxième mission vers l’ISS et a passé cinq mois à travailler et à vivre en orbite terrestre basse. Elle, qui a été la première femme européenne à commander l’unité après être restée en poste pendant 15 jours, a déclaré que « c’était un privilège » d’être là dans ces conditions.

La conférence de presse a eu lieu au Centre européen de formation des astronautes de l’Agence spatiale européenne (EAC-ESA) à Cologne, en Allemagne, et a réuni des journalistes de plusieurs pays. L’une des questions posées par les personnes présentes à l’astronaute portait sur l’impact de la guerre en Ukraine, qui a opposé les pays européens et la Russie, sur les cosmonautes à bord de l’ISS. Selon Cristoforetti, il n’y a pas eu d’impact négatif, « il y a un climat de coopération unique sur la Station spatiale internationale ».

L’Italienne Samantha Cristoforetti sera la première femme d’origine européenne à effectuer une sortie dans l’espace sur l’ISS. Image : ESA

Elle a profité de la question pour souligner que « cet esprit de coopération existe probablement dans d’autres domaines. Mais, avec le travail que je fais et l’expérience que j’ai eue, c’est l’endroit où j’ai trouvé le meilleur climat. Il y a toujours une grande détermination à mettre en avant les choses que nous faisons qui nous unissent là-bas. Et c’est une atmosphère que, dans ma vie, je n’ai connue que sur l’ISS.

« L’espace n’est pas une aventure séparée des luttes humaines », a déclaré l’astronaute

De plus, Cristoforetti a souligné qu’aller dans l’Espace est quelque chose de sérieux, « ce n’est pas seulement une belle aventure, mais aussi un facteur de croissance pour les pays, de richesse et de bien-être ». Pourtant, il y a des problèmes sociaux, économiques et technologiques qui l’ont accompagnée pendant son séjour sur l’ISS. « Il est important de prendre conscience que l’Espace n’est pas une aventure séparée des luttes humaines. Elle est cruciale en termes de compétences technologiques, de capacités d’innovation et de croissance économique, en général, pour la capacité d’un pays à répondre aux demandes de ses citoyens », a-t-il souligné.

« La Station spatiale me manque déjà et je continuerai à le faire. C’est un endroit où j’ai passé une année de ma vie, un endroit que j’aime et où l’on peut ressentir l’absence de gravité, ainsi que le climat amical de coopération à bord », a déclaré l’Italien lors de la conférence de presse.

De retour sur Terre, vendredi dernier (14), l’astronaute travaille déjà. c’est du moins ce qu’a déclaré le président de l’Agence spatiale italienne (ASI), Giorgio Saccoccia. « Maintenant, elle va devoir prendre beaucoup d’engagements, qu’elle conciliera avec des moments en famille. Nous avons hâte de la voir dès que possible en Italie ».

